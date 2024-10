LE BELLE TRADIZIONI POPOLARI SALENTINE / I CANTI DELLE NONNE E LA LORO SAPIENZA PER LE ERBE SPONTANEE COMMESTIBILI. GIORNATA DI CIBO E MUSICA A ZOLLINO DOMENICA 27

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’associazione Salento km 0 ci manda il seguente comunicato sulla alimurgia, vale a dire la scienza che studia l’uso delle piante spontanee commestibili. Nella nostra foto di copertina, Anna Cinzia Villani. ______

Da sempre le donne, in tutto il mondo, sono state detentrici di saperi legati all’utilizzo delle erbe spontanee e al canto tradizionale. Salento Km0 esplora questo patrimonio di conoscenze femminili in una giornata dedicata alla fito-alimurgia e alla tradizione orale dei canti popolari.

Si parte alle ore 10:00 dal To Kalò Fai di Zollino con una passeggiata di raccolta di erbe spontanee nel Parco delle Pozzelle, guidata dall’antropologa Francesca Casaluci, per scoprire gli usi tradizionali delle piante in cucina e non solo.

A seguire pranzo conviviale a base di erbe spontanee preparate dalle sapienti mani della chef Emanuela Vincenti. Dopodiché spazio alla musica con lo spettacolo “Canti di donne, terra e sale” di e con Anna Cinzia Villani. L’artista accompagnata dall’organetto diatonico, dai tamburi e da alcuni arnesi tipici del mondo femminile (dalla tavola per lavare i panni agli apribottiglie) intonerà nenie, stornelli, serenate per far conoscere le storie delle ave, depositarie di segreti del vivere quotidiano e per questo temute o amate, controllate ma indispensabili. Storie di mogli, lavoratrici, mamme e figlie, storie degli amori che sempre tormentano, del vicinato presente e giudicante, tutto immerso nella cornice dell’estenuante lavoro agricolo che stanca mortalmente ma non piega.

L’evento è realizzato nell’ambito dell’Avviso “Futura. La Puglia per la parità” promosso da Consiglio Regionale della Puglia e giunto alla sua seconda edizione.

Il To Kalò Fai si trova a Zollino in via Repubblica 22. Necessaria prenotazione al numero 329 812 0306

Info

info@salentokm0.com

3286594611

www.salentokm0.com

Category: Costume e società, Cronaca