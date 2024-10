NELLO SCI, BRILLA FEDERICA BRIGNONE

(e.v.) ______ In uno scenario caratterizzato da raffiche di vento e dal ‘vai e vieni’ dell’illuminazione solare, Federica Brignone ha vinto la gara di apertura della Coppa del mondo di sci alpino a Sölden, in Austria, sabato 26 ottobre. Per la valdostana si tratta della 28esima vittoria in carriera in Coppa del mondo e il 70° podio.

Quinto podio in carriera, sul ghiacciaio del Rettenbach a Sölden, ma il gradino è quello più alto: con una fantastica seconda manche, la valdostana rimonta dalla terza, alla prima posizione ed è l’unica vincitrice, nella storia dello sci, di una gara di Coppa del Mondo, ad aver superato i 34 anni.

Esattamente 34 anni e 104 giorni e dice: “Spero allora di “battermi” al più presto: vorrà dire che avrò di nuovo vinto”.

Fede sul traguardo si è concessa a quella che ha definito la ‘Chicken Dance’, per una scommessa/promessa con la collega, Asja Zenere (20esima) dice: “Era un ballo che facevamo in Sud America: il patto era di proporlo in caso di vittoria. Non mi aspettavo di aver vinto. L’attacco del muro è stato complicato, non riuscivo ad agganciare come volevo”.

Ma, HA VINTO!

Il pettorale rosso di leader passa a lei: Federica ha tutto per tenerlo.

