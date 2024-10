RIMPASTO DI GIUNTA ALLA REGIONE PUGLIA: RAFFAELE PIEMONTESE NUOVO ASSESSORE ALLA SANITA’ E NUOVA DELEGA PESANTE A DELLI NOCI

(Rdl) ______ FONTE: comunicazione Regione Puglia ______

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha assegnato oggi la delega alla Sanità e Benessere animale, Sport per Tutti al vicepresidente Raffaele Piemontese.

Ha nominato Fabiano Amati assessore al Bilancio, Ragioneria, Finanze, Affari Generali.

La delega alla Programmazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione e Europei è stata assegnata all’assessore Alessandro Delli Noci.

La delega alle Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica, è stata assegnata all’assessore Donato Pentassuglia.

Il Presidente ha trattenuto a sé le deleghe alle Infrastrutture, Difesa del suolo e rischio sismico, Demanio e Patrimonio. ______

(g.p.) ______ Rimpasto, come si dice nel gergo politico, nella Giunta regionale, per quest’ultima fase del secondo mandato del presidente, in vista delle elezioni del prossimo anno.

Emiliano quindi ha nominato il nuovo assessore alla Sanità, colmando una casella fondamentale, rimasta vuota per sei mesi, dopo le dimissioni di Rocco Palese, una nomina che aveva destato polemiche, seguita alla ‘prima scelta’ di Pier Luigi Lo Palco, durata poco anch’essa.

Auguri di buon lavoro a Raffaele Piemontese (nella foto), 43 anni, di Foggia, avvocato, del Partito Democratico. Nell’interesse generale. Lo attende un compito difficile, in un settore che assorbe la maggior parte delle finanze regionali, ma che è travagliato da annosi problemi, quali le liste di attesa inammissibili e le commistioni indecorose fra ‘pubblico’ e ‘privato’, e che è delicato più di tutti, capace di poter influire sulla vita e la morte stessa delle persone, soprattutto in un momento come questo in cui tanti hanno smesso di curarsi, non avendo i soldi per farlo.

Da sottolineare, ancora, la delega pesante assegnata ad Alessandro Delli Noci, 42 anni, di Lecce, già assessore allo Sviluppo Economico e ora pure gestore dei Fondi che arrivano dall’Unione Europea, risorse preziose che permettono di finanziare e realizzare numerosi e importanti progetti.

