ARRESTATA GIOVANE DONNA INSOSPETTABILE CORRIERE DELLA DROGA

Report della Polizia di Stato _______ Nel corso del fine settimana gli uomini della Polizia di Stato, a Lecce, hanno tratto in arresto una donna dell’89 di Copertino, con piccoli precedenti, trovata in possesso di oltre un chilogrammo di sostanze stupefacenti di varia tipologia.

Nell’occasione, nel corso di specifici servizi Antidroga, gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Lecce hanno notato un autoveicolo che procedeva a forte velocità sulla s.s. 101 in direzione Gallipoli.

A destare i primi sospetti, l’andatura del conducente che, incurante del traffico, poneva in essere manovre pericolose, tentando anche di superare da destra i veicoli che lo precedevano.

Su tali premesse i poliziotti decidevano di bloccare la vettura.

Al momento del controllo, alla guida si trovava una donna che subito dava palesi segnali d’insofferenza, che insospettivano gli agenti della sezione antidroga. Inoltre dall’abitacolo proveniva un fortissimo odore acre facilmente riconducibile all’Hashish.

Approfondite le verifiche, sotto il sedile si riveniva un sacchetto di carta con all’interno un panetto di hashish di circa mezzo kilo e, nella borsa tenuta dalla conducente, vi erano alcune dosi di cocaina.

Su tali premesse scattava a Copertino una perquisizione domiciliare che portava, nell’abitazione dell’interessata, alla scoperta di circa 200 grammi di cocaina e altri 200 di Marijuana, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

A compendiare il quadro accusatorio, la somma di oltre €11.000, non giustificata da alcuna attività lavorativa.

Si tali premesse, la donna è stata condotta in Questura per gli accertamenti di rito e, al termine delle conseguenziali formalità, è stata tratta in arresto e sottoposta al regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si segnala che gli accertamenti investigativi sono nella fase delle indagini preliminari, in attesa di essere sottoposti al vaglio giurisdizionale durante il processo, nel contraddittorio con la difesa.

Lecce, 28 ottobre 2024

