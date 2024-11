NELLA NOTTE DI NUOVO CONTROLLI STRAORDINARI A TREPUZZI E DINTORNI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ______

Nella serata di martedì i carabinieri della Compagnia di Campi Salentina hanno nuovamente concentrato più pattuglie nella zona di Trepuzzi, dove i militari dell’Arma per garantire più sicurezza ai cittadini stanno portando avanti un’intensa attività di controllo del territorio che negli ultimi tempi ha prodotto risultati positivi.

Anche questa volta, nel bilancio della lotta all’illegalità e al degrado, non sono mancati gli arresti e le denunce.

In tutta la zona nell’arco della serata sono state controllate un centinaio di persone, mentre è stato intimato l’alt a una quarantina di mezzi.



Durante i controlli a tappeto delle zone frequentate dai più giovani, l’attenzione dei carabinieri si è concentrata su un gruppo di ragazzi notato in posizione defilata alle spalle di un bar che si trova nel centro del paese, fra cui c’era un 20enne del posto, noto alle Forze dell’Ordine, che appena ha visto la pattuglia avvicinarsi con estrema disinvoltura ha lasciato cadere per terra un involucro, sperando che nessuno notasse quella “mossa”.

L’esperienza dei due Carabinieri però ha giocato a suo sfavore, infatti i militari dell’Arma hanno recuperato l’involucro che conteneva una quarantina di dosi di cocaina, inoltre aveva in tasca circa seicento euro in contanti ritenuti il provento della vendita di droga.

Il ragazzo è stato quindi portato in caserma, dove al termine delle verifiche qualitative sulla “polvere bianca” trovata in suo possesso è stato dichiarato in arresto per “detenzione illecita di stupefacenti”.



Per un operaio di 46 anni, invece, fermato alla guida della propria auto, è scattata la denuncia sempre per possesso di droga. Infatti durante la perquisizione è stato trovato in possesso di alcuni grammi di “hashish” e di un bilancino di precisione, uno strumento “del mestiere” che viene spesso usato dai pusher per pesare con esattezza le dosi da vendere.



Oltre allo spaccio, nel resoconto dei controlli a tappeto dei carabinieri non sono mancati i risultati nell’attività di contrasto al consumo di stupefacenti, infatti sono stati segnalati al Prefetto due giovani trovati in possesso di marijuana e hashish per uso personale.

Infine, è finito nei guai anche un 15enne, denunciato per aver rubato una bicicletta ad un 61enne del posto.



È importante evidenziare che i procedimenti che riguardano le persone arrestate e denunciate, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso dei successivi giudizi in contraddittorio tra le parti, sono nella fase delle indagini preliminari.

Lecce, 6 novembre 2024.

