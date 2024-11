ANALISI DELL’ABBIGLIAMENTO DI MELANIA, LA MOGLIE DI TRUMP

di Elena Vada ______

La moglie di Donald Trump, per la seconda volta, Presidente degli Stati Uniti, si presenta all’ America e al mondo, con una eleganza riservata, pacata.

Una scelta sobria, tipica del ‘power dressing’, cioè quegli abiti in grado di affermare potere, grazie allo stile da ‘business woman’.

Per accompagnare il marito sul palco del Palm Beach Convention Center, Melania sceglie un tailleur grigio, austero, impeccabile e sofisticato.

La giacca è a doppiopetto, con spalline definite e una silhouette stretta in vita, la cui linea certamente richiama quella del ‘New Look Dior’. La gonna è dritta e dalla lunghezza midi, cade raffinata ed essenziale lungo i fianchi, completata da un paio di décolleté nere, siglate da un’inconfondibile suola rossa.

Melanija Knavs, germanizzata come Melania Knauss e coniugata Trump, tornerà alla Casa Bianca.

Melania, è nata a Novo Mesto in Slovenia, nel 1970, è considerata una donna particolarmente ricercata nelle scelte di stile e non ha mai nascosto la passione per la moda, sfoggiando sempre look che non passano inosservati, indossati da lei.

Se avete una figura longilinea come quella dell’ex mannequin, Melania Trump, potete mettervi qualsiasi cosa (alta 1,80 – 63 kg – 90,61,90).

Certo in ‘cabina di regia’ per lei, c’è o, ci sono, ottimi direttori per look, outfit, portamento, atteggiamenti.

Tutto, abilmente, studiato per non renderla appariscente più del dovuto, lo è già di suo.

Mai eccessiva, mai fuori posto.

Composta e quasi distaccata.

Mai così riservata e in ombra, come in questa campagna elettorale, per il marito Donald Trump.

Il suo stile è preciso, costruito attorno ad alcuni punti saldi del bon ton: spolverini, giacche avvitate, lunghezze midi da lady chic e le immancabili scarpe décolleté, dal tacco sottile.

Un guardaroba studiato, progettato, con il suo stylist – designer Pierre Hervè.

Sempre di Dior, la rivisitazione del completo Bar jacket, in rosso fiammante adeguato alla Convention Repubblicana di Milwaukee (tutti in rosso).

Impeccabile anche con lo chemisier a pois bianchi, su sfondo nero a firma Dior, ineccepibile lunghezza (tea-length) ovvero alla caviglia, e maniche corte, vita stretta da una cintura a creare morbidi plissé. Accessoriato di pump (ballerine) nere dal tacco a stiletto e occhiali scuri da diva.

“How are you, lady Trump?”

“Very well!” risponde ai cronisti.

Donald Trump dice: “Buy American!”, ma il guardaroba di Melania è, quasi sempre, francese o italiano (era di Dolce & Gabbana il suit nero del primo ritratto da first lady).

Un articolo del Financial Times del 2020 dal titolo “Melania Trump’s enigmatic fashion legacy” (L’enigmatica versione della moda di Melania Trump) spiegava che la moglie del magnate, si veste come pensa che debba vestirsi una First Lady.

Melania, in futuro, punterà tutto sul ‘minimal chic’?

Nessuna stravaganza.

Niente fronzoli, lustrini o dettagli originali, solo anelli scintillanti. Manicure bianco latte, capelli sciolti e ondulati e make-up dai toni naturali.

Un po’ troppo OPACA, forse. Con il fisico che si ritrova, potrebbe osare poco-poco, di più.

Deve bilanciare l’ esuberante marito? (pareva dovessero divorziare, per infedeltà di lui).

Comunque, auguri per la vittoria e buon lavoro!

Category: Costume e società