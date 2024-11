NOVITA’ DISCOGRAFICHE / SALENTO, CULTURA POPOLARE, PROVERBI, DIALETTO E UN ANELITO A PRESEVARE LA BELLEZZA IN EQULIBRIO CON MADRE NATURA NEL NUOVO VIDEO DI RANKIN LELE E PAPA LEU “Mesura”

(g.p.) ______ E’ disponibile da oggi sul canale youtube di Adriatic Sound il nuovo videoclip di “Mesura”, singolo estratto dal disco “Ae Tantu Tiempu” di Rankin Lele & Papa Leu.

“A ddu nu ncede mesura de sicuru se face sula” è il ritornello della song “Mesura”, ma soprattutto un proverbio salentino del quale Rankin Lele e Papa Leu si servono per unire diverse generazioni cantando l’equilibrio che la natura imprime alla vita.

Significa alla lettera: là dove non c’è mescolanza, essa si crea da sola. Come con le farine di vario tipo usate per il pane.

Musicalmente è un suggestivo brano rap in chiave reggae, tipo i primi Sud Sound System.

Visivamente è un’apoteosi salentina, che incanterà gli innamorati di questa terra.

Politicamente è un anelito a recuperare le tradizioni popolari e a vivere in equilibrio con la Nostra Grande Madre della Natura, negli usi naturali generati dall’agricoltura, l’elemento unificante della cultura di tutti i popoli.

Con qualche indicazione spicciola, tipo: chiudiamo i supermercati e riapriamo i negozi di quartiere. Dove c’era la comunità.

Con la forza del dialetto, i due cantanti attingono dai proverbi, affondando le radici in quella saggezza antica che ha il potere di restare attuale e calzante alla realtà odierna.

Il Salento, la terra e i suoi frutti, la tradizione, l’ancestrale rapporto tra uomo e natura sono le componenti che Rankin Lele e Papa Leu mettono al centro e fanno scorrere nelle immagini del video.

Una sorta di manuale ma anche di vademecum per porre attenzione e ricordare che la bellezza che ci circonda e che, troppo spesso diamo per scontata, è anche fragile. Il ritmo incalzante, il testo rimato, l’onda danzante che si propaga tra alberi e masserie è la nuova linfa musicale che il duo rimette in circolo.

Perché la natura ha e pretende i propri spazi e, prima o poi, si regola da sola; nell’assecondarla impariamo a riscoprire il valore di ciò che abbiamo intorno, con semplicità. Non sprecare la bellezza è dunque un dovere. Proteggerla e salvaguardarla un obbligo.

Sensibilizzare su questi temi è la militanza artistica e musicale di Rankin Lele e Papa Leu, in un mondo che sembra andare nella direzione opposta, portano avanti ormai da anni. La canzone e il video diventano così la colonna sonora e di denuncia di ingiustizie nella società, di come l’umiltà venga sfruttata e manipolata per l’interesse di pochi.

Comprendere l’importanza di ciò che abbiamo senza bramare inutili beni materiali, spinti da impulsi a desiderare altro, porta a disperdere il patrimonio naturale e culturale del quale siamo già in possesso.

“Mesura” è dunque un pungolo, l’esortazione a prendere coscienza prima e a difendere poi, tutto ciò che affonda le radici nella nostra storia, a intraprendere uno stile di vita virtuoso e sostenibile, recuperando quel “ritmo naturale” in sincronia con il pianeta, aprendosi allo scambio e all’accoglienza.

Le riprese del video sono state realizzate in Puglia durante un dancehall party a Fasano, nello scenario dei trulli, e anche a Trepuzzi durante la fiera cittadina di San Raffaele.

La regia è di Mosè Ferrari, il montaggio a cura di Maria Gabriella Palumbo, entrambi sono da tempo collaboratori del duo trepuzzino fondatore di Adriatic Sound.

Strumentale suonata dalla famiglia italiana del Reggae d’autore: Fossa-Garofalo-Leo, i musicisti della Bag a Riddim, band ufficiale dei Sud Sound System e collaboratori attivi di live e produzioni di Richie Stephens o Morelove Music, solo per citarne alcuni.

Mesura (video): https://youtu.be/nu2Dt76rnkI

Ae Tantu Tiempu (album): https://linktr.ee/aetantutiempu

Website: https://www.adriaticsound.eu/

