FIMMENE FIMMENE: L’EPOPEA DEL TABACCO VISTA CON GLI OCCHI DELLE DONNE A ZOLLINO SABATO 9

Un appuntamento dedicato a quella che fu “l’epopea del tabacco”, una lunga stagione che ha cambiato la società salentina, soprattutto la sua compagine femminile: per la prima volta le donne si sono interfacciate con un sistema produttivo di tipo industriale, che ne ha determinato una graduale emancipazione economica, seppure con grandi limiti dovuti alla società del tempo.

Se ne parlerà al To Kalò Fai di Zollino, partendo dalla proiezione del documentario “Mareverde – racconti di una stagione perduta”, prodotto da Meditfilm con la regia di Fabrizio Lecce, basato su una ricerca etnologica svolta nel 2013 su un gruppo di donne di Zollino, ex tabacchine, responsabili di tabacchifici, piccole produttrici di tabacco attive tra gli anni ‘40 e ‘60 e sulle implicazioni sociali e culturali di questa fiorente industria.

A seguire cena conviviale con i prodotti locali e naturali di piccole aziende locali e, per concludere, spettacolo musicale “Oilì Oilà – CantalaTerra” in cui gli artisti Daria Falco – voce e tamburi a cornice – e Bruno Galeone – fisarmonica – riscoprendo canti, espressioni, simboli e gesti, restituiranno al pubblico la memoria collettiva di una comunità.

L’evento, patrocinato dal Comune di Zollino, rientra nella rassegna “GAIA – le donne salveranno il mondo”, ideata da Salento Km0 e realizzata nell’ambito dell’Avviso “Futura. La Puglia per la parità” promosso da Consiglio regionale della Puglia.

Appuntamento sabato 9 novembre alle ore 19:00 al To Kalò Fai di Zollino in via Repubblica 22. Info e prenotazioni al numero 329 812 0306

Info

info@salentokm0.com

3286594611

www.salentokm0.com

