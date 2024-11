MORI’ IN UN INCIDENTE STRADALE A PASQUETTA, PER I GENITORI FU OMICIDIO

(e.l.) _______ ‘Non è stato un incidente stradale, l’incidente è stato provocato, è stato un omicidio. Indagate’. Questo diceva e chiedeva l’esposto presentato in Procura da Sebastiano Spada e Raffaella Carretta, i genitori di Giorgio Spada, 32 anni, di Gallipoli, morto il 1. aprile scorso sulla provinciale per Matino, rientrando da casa della fidanzata. Proprio contro la famiglia di lei, madre e compagno della madre, viene puntato il dito dall’esposto, in un viene tratteggiato un quadro di presunte divergenze, intimidazioni e violenze che sarebbe stato messo in atto contro il giovane.

‘Indagate…Giorgio aveva tanta paura…’.

La Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un indagine, a carico di ignoti, in cui viene ipotizzato il reato di omicidio colposo. _______

LA RICERCA nel nostro articolo del 2 aprile scorso

Category: Cronaca