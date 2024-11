DIARIO DEL GIORNO / SABATO 9 NOVEMBRE 2024

Buongiorno!

Oggi è sabato 9 novembre 2024.

La Chiesa festeggia San Teodoro.

Da questa mattina siamo in Luna in Primo Quarto.

Da sempre l’uomo, per garantirsi la sopravvivenza, è vissuto in costante armonia con i molteplici ritmi della luna; molti monumenti significativi dell’antichità dimostrano quanta importanza gli antichi attribuissero all’osservazione e all’influenza degli astri e della luna.

Darwin, nella sua “Origine dell’uomo”, dice: l’uomo, come le belve e persino gli uccelli, è soggetto a quella misteriosa legge per la quale certi processi normali quali la gravidanza, la crescita delle piante, la maturazione dei frutti, e il decorso delle malattie, dipendono dai periodi lunari.

I nostri antenati avevano infatti scoperto che:

– molti fenomeni della natura (maree, nascite, ciclo mestruale, …) sono in relazione col corso lunare

– molti animali si regolano con la posizione della luna: ad esempio gli uccelli raccolgono il materiale per i loro nidi solo in certi periodi, perché i nidi si asciughino più in fretta dopo la pioggia

– numerose attività quotidiane, come cucinare, mangiare, tagliarsi i capelli, lavorare in giardino, potare, concimare, lavare, fare uso di medicinali, raccogliere erbe medicinali sono soggetti ai ritmi lunari.

Quando la luna è fra terra e sole, noi non la vediamo: ci mostra la sua faccia scura. E’ luna nuova.

Poi la parte luminosa compare e aumenta (luna crescente) fino ad arrivare alla luna piena. Poi decresce (luna calante) fino a tornare alla fase di luna nuova.

A ogni fase della luna corrisponde nella natura un diverso stato energetico.

Come detto, siamo in Luna in Primo Quarto, cioè Luna crescente: questa fase è un momento di potenziamento e rigenerazione: il corpo accumula forza ed energia.

E’ un buon periodo per fare progetti, prendere iniziativa, socializzare. Si ingrassa più facilmente, le ferite tardano a guarire, ciò che viene somministrato al corpo per la rigenerazione e il rafforzamento funziona doppiamente; sono giorni giusti anche per i massaggi rigenerativi e rinforzanti.

La biancheria, con la stessa quantità di detersivo, non si pulisce come in luna calante.

In luna crescente e luna piena nascono più bambini.

La terra si comporta al contrario: tutto fluisce, cresce, prolifica; i succhi risalgono, predomina la crescita in superficie.

Per questo, le piante e verdure che crescono in superficie vanno piantate o seminate in luna crescente, con l’eccezione delle verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) che vanno piantate in calante.

Sono i giorni giusti per rinvasare e trapiantare, innestare alberi da frutto.

Lo stesso tipo di energie della luna crescente si ritrovano nella fase che segue le mestruazioni: l’energia è più dinamica, è creativa, si è sessualmente più disposti, ci si sente più attraenti.

Il 9 novembre 1989, crolla il Muro di Berlino, che sancisce la nascita della Germania unita ed è considerato il simbolo della fine dei regimi comunisti in Europa.

Data cardine della Storia.

Il Muro di Berlino (nome ufficiale: Antifaschistischer Schutzwall, Barriera di protezione antifascista) era un sistema di fortificazioni fatto costruire dal governo della Germania comunista (Repubblica Democratica Tedesca, filosovietica) per impedire che i berlinesi che erano capitati nella Germania comunista scappassero nella Germania occidentale, quella libera e democratica. È stato considerato il simbolo della cortina di ferro, linea di confine europea tra la zona d’influenza statunitense e quella sovietica durante la guerra fredda.

Neppure quando vi era il Regime Nazional-Socialista di Hitler i tedeschi erano stati costretti a forza a rimanere in Germania, e questa la dice lunga sulle condizioni di vita a cui i cittadini i cittadini erano sottoposti dai regimi comunisti.

Proverbio salentino: LU CANE SCAUTATU TIME L’ACQUA FRIDDA

Il cane che si è scottato teme l’acqua fredda.

Così come il cane che scottatasi la bocca bevendo dell’acqua calda diventa diffidente e timoroso anche in presenza di quella fresca, allo stesso modo una persona che è rimasta scottata dal comportamento di qualcuno, magari di un amico, diventa diffidente nei confronti di tutti gli amici, compresi quelli che non hanno nessuna colpa, e che invece sono persone sulle quali si potrebbe contare in qualsiasi momento.

Di questo proverbio esistono diverse versione, ma a noi questa è sembrata quella più corretta, perché gioca su quella che a prima vista sembra una contraddizione, ossia il timore che qualcuno può avere per l’acqua fresca, che disseta e rinfresca, ma dopo un attimo di riflessione il paradosso viene meno e si comprende appieno l’insegnamento di questo antico proverbio.

