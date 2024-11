IMMIGRATO DELLA GEORGIA ARRESTATO E PORTATO A BORGO SAN NICOLA

Report della Questura di Lecce ______

Lecce: cerca di rubare una bicicletta, prende a pugni la vittima e gli sottrae il borsello. Arrestato dalla Polizia di Stato

Nella serata di ieri 10 Novembre la Polizia di Stato nei pressi di Piazzale Rudiae ha arrestato un uomo di 26 anni georgiano che dopo aver cercato di rubare una bicicletta, aveva aggredito la vittima colpendolo al volto e gli aveva sottratto il borsello.

I fatti:

Verso le ore 20.00 di ieri 10 novembre su direttive della C.O., gli operatori in servizio di Volante si recavano in piazzale Rudiae, presso una pizzeria, in quanto era giunta sul numero di emergenza 112 la segnalazione che un uomo aveva subito una rapina ed il malvivente si era allontanato in direzione di via vecchia Carmiano.

Avute le descrizioni fisiche e dell’abbigliamento che indossava il malfattore, i poliziotti si ponevano subito alla ricerca dell’uomo e lo individuavano mentre stava animatamente discutendo con un’altra persona. Considerato che l’individuo segnalato appariva molto violento, poiché cercava più volte di colpire gli operatori con calci, pugni e sputi, veniva prontamente bloccato, posto in sicurezza e accompagnato in Questura.

Nella circostanza veniva effettuata una perquisizione personale che portava al rinvenimento di un borsello, con all’interno un portafogli e documenti di proprietà del richiedente l’intervento.

In considerazione di quanto accaduto veniva tratto in arresto nella flagranza di reato di rapina.

La vittima della rapina si recava presso gli Uffici della Questura e riconosceva senza ombra di dubbio la persona che gli aveva rapinato il borsello.Nell’occasione il rapinato riferiva che, mentre si trovava all’interno di una pizzeria notava un individuo che rubava la sua bicicletta, parcheggiata nei pressi del locale e si allontanava dal locale a bordo della bici. Si metteva all’inseguimento dell’uomo e lo raggiungeva. Improvvisamente il malvivente si scagliava contro di lui colpendolo con un pugno al volto e con un manganello che occultava nei pantaloni, si appropriava del borsello e si dava alla fuga. Sentito il pm di turno, veniva accompagnato presso la casa circondariale (nella foto, ndr).

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 10.11.2024

