BRUTTO E ANZI VERGOGNOSO EPISODIO DI BULLISMO AI DANNI DI UNA MINORENNE DISABILE DI UN PAESE DELLA PROVINCIA, NELL’INDIFFERENZA DEI COETANEI

(e.l.) _______ Sta facendo discutere animatamente, e in molti sui social hanno espresso rabbia e sdegno, quanto accaduto agli inizi del mese in un un paese della provincia di Lecce, dove è rimasta vittima di feroce bullismo una ragazza disabile, minorenne, prima derisa sui social e poi picchiata in piazza.

La sua aguzzina, una coetanea, anch’ella minorenne, la quale ha postato una foto a pancia in fuori dell’amica, per dileggiarla e insultarla. Quando la vittima ha protestato chiedendole di rimuovere la foto, le ha dato appuntamento in piazza ‘per un chiarimento’. Ma qui l’ha aggredita a calci e pugni. La scena è stata ripresa con il telefonino da qualcuno degli altri ragazzi presenti, nessuno dei quali ha creduto di dover intervenire.

Anzi, il video, di pochi secondi, è stato postato anch’esso sui social.

Ora sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Lecce (nella foto) ha aperto un’indagine.

