DRAMMATICO INCIDENTE MORTALE ALL’ALBA, MUORE GIOVANE DI 19 ANNI

(e.l.) ______ Drammatico incidente mortale all’alba di questa mattina. La vittima è Gregorio Massari, 19 anni, di Manduria. Andava a lavorare nei campi, quando, sulla strada comunale per la frazione di San Pietro in Bevagna, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della Fiat Punto che guidava, finita su di un vigneto ai margini della carreggiata dopo essersi rovesciata più volte.

L‘impatto è stato violento e per lui fatale, a causa della gravità delle lesioni riportate.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

Tanti sui social i messaggi di partecipazione al lutto da parte amici, conoscenti, enti e associazioni.

Category: Cronaca