“Mille Voci, Una Città”, LA FESTA DI LECCE CITTA’ PUBBLICA IN PROGRAMMA PER SABATO 16 E DOMENICA 17

Riceviamo e volentieri pubblichiamo (nella nostra foto la coordinatrice di Lecce Città Pubblica Silvia Miglietta) ______ Lecce, 14 novembre 2024 – Lecce Città Pubblica annuncia la Festa Democratica “Mille Voci, Una Città” che si terrà il 16 e 17 novembre presso il Teatrino del Convitto Palmieri, in Piazzetta Giosuè Carducci.

La Festa Democratica sarà un’occasione di incontro e dialogo aperto a tutte le cittadine e i cittadini interessati a contribuire al futuro della città. Due giorni dedicati al confronto, con la partecipazione di figure di spicco del panorama politico e culturale, per discutere temi di attualità e proposte concrete per una Lecce più inclusiva e sostenibile.

L’iniziativa prende il via la mattina di sabato 16 novembre, alle ore 10:30, con un intervento di apertura di Sergio della Giorgia, capogruppo di Lecce città pubblica in consiglio comunale, seguito da un confronto tra Antonio Decaro e Carlo Salvemini moderato da Francesco Gioffredi, su come le città possano ambire ad un dialogo con l’Europa.

Nel pomeriggio, alle ore 17:00, si terrà un dibattito sul tema “Energia Urbana: sviluppo delle rinnovabili e trasformazioni del territorio” con Alessandro Delli Noci e Carlo Salvemini, moderato da Paola Ancora. Alle 18:30 seguirà un dialogo dal titolo “Più sicurezza? Meno diritti. Decreto sicurezza e libertà minacciate”, con Francesco Calabro, Giuseppe Fornari e Maurizia Pierri, moderato da Gabriele De Giorgi.

La giornata di domenica 17 novembre prenderà il via alle ore 17:00 con “Abitare la città. Dal diritto alla casa, agli spazi pubblici e ai luoghi della cultura” dialogo a cui parteciperanno Rita Miglietta, Fabiana Cicirillo e Loredana Capone, con la moderazione di Ilaria Marinaci.

Alle 18:30 segue “La città di tutte e tutti e delle sfide del centrosinistra per un’alternanza politica”, insieme a Silvia Miglietta, Paolo Foresio, Cosimo Carulli, Marco De Matteis e Pierpaolo Patti, con Natasha Mariano a moderare l’incontro.

La due giorni si concluderà con un aperitivo presso le Officine Culturali Ergot alle ore 20:00, un momento informale per proseguire il dialogo in un’atmosfera conviviale.

“Il nostro obiettivo è lavorare insieme, in un percorso condiviso, per superare le sfide e valorizzare le opportunità, affinché la nostra città diventi un luogo in cui ciascuno si senta rappresentato e accolto. – dichiara Silvia Miglietta, coordinatrice di Lecce Città Pubblica – Attraverso momenti di dibattito, confronto e partecipazione attiva, ci impegniamo a costruire una città che non lasci indietro nessuno, che promuova l’uguaglianza, e che sappia rispondere ai bisogni concreti dei suoi cittadini e cittadine. Invitiamo tutte e tutti a partecipare a questo appuntamento, che non è solo un’occasione di incontro ma un vero e proprio laboratorio di idee e di confronto, con l’auspicio che, insieme, si possa ricostruire un’alternativa politica e dare vita ad una città in cui ognuno possa sentirsi a casa.”

La partecipazione è aperta a tutte e tutti. Per maggiori informazioni, è possibile consultare i canali ufficiali di Lecce Città Pubblica.

Category: Cronaca, Eventi, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo