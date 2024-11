“Mio zio sarebbe stato orgoglioso di me”, DISSE A MILANO TRE ANNI FA GUIDANDO LA PROTESTA CONTRO IL GREEN PASS. ROBERT KENNEDY JUNIOR NUOVO MINISTRO DELLA SANITA’ USA

(Rdl) ______ Il presidente eletto Donald Trump ha nominato Robert Kennedy Junior nuovo ministro della Sanità degli Stati Uniti d’America.

“Grazie Donald Trump per la guida e il coraggio. Mi impegno a far avanzare la tua visione per rendere l’America di nuovo sana” – ha commentato egli qualche ora fa su Facebook, aggiungendo:

“Abbiamo l’opportunità generazionale di riunire le più grandi menti della scienza, della medicina, dell’industria e del governo per porre fine all’epidemia di malattie croniche.

Non vedo l’ora di lavorare con gli oltre 80.000 dipendenti della HHS per liberare le agenzie dalla nube soffocante della cattura aziendale, in modo che possano perseguire la loro missione di rendere gli americani ancora una volta le persone più sane sulla Terra.

Insieme ripuliremo la corruzione, fermeremo la porta girevole tra industria e governo, e riporteremo le nostre agenzie sanitarie alla loro ricca tradizione di scienza basata sulle prove. Fornirò agli americani trasparenza e accesso a tutti i dati in modo che possano fare scelte informate per se stessi e per le loro famiglie.

Il mio impegno verso il popolo americano è essere un onesto funzionario pubblico. Andiamo!”.

Robert Kennedy Junior divenne famoso anche in Italia ai tempi del Covid, per le sue posizioni controcorrente sulla pandemia e sulla sua gestione politica delle autorità italiane. _______

