PER UNO STADIO COPERTO DI VERDE E DI SOLE. APPELLO AL COMUNE DI LECCE

Dal Coordinamento per gli Alberi e il Verde Urbano di Lecce riceviamo e volentieri pubblichiamo la seguente Lettera aperta all’Amministrazione del Comune di Lecce e comunicato stampa _______

Lo stadio di Lecce avrà la sua opportuna copertura a vantaggio degli spettatori, accompagnata da lavori di generale ristrutturazione.

Nel chiedere che ciò s’inserisca in un progetto più ampio di riqualificazione e sostenibilità ambientale dell’impianto e dell’area circostante, il Coordinamento per gli Alberi e il Verde Urbano di Lecce, assieme ai sottoscritti cittadini leccesi e alle associazioni del territorio propongono quanto segue:

Il megaparcheggio asfaltato (circa tre ettari) e i contigui e alquanto più ampi relitti stradali, attualmente in stato di degrado, siano in gran parte piantumati, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste: una scelta virtuosa in linea, ad esempio, con il progetto di imboschimento di ben sessanta ettari intorno al nuovo stadio di Venezia o la grande area verde che già abbraccia l’Olimpico di Roma (per citare solo due realtà tra i tanti parcheggi parchi adiacenti altri stadi italiani).

In tal modo andrebbe risanato il vulnus prodotto nel 2019 con l’improvvida scelta (che ricordiamo non fu imposta) di espiantare dall’area dello stadio circa 110 alberi e altrettanti arbusti di oleandro; si contribuirebbe in modo significativo alla priorità assoluta del Salento: la rinaturalizzazione di un territorio che ha subito ed ancora più di altri patisce le conseguenze del disseccamento degli ulivi, della desertificazione e del surriscaldamento climatico.

Realizzare un parco-parcheggio (almeno su una parte dell’area asfaltata) ridurrà, infatti, l’isola di calore attuale a vantaggio sia degli automobilisti-spettatori sia, in generale, dell’intera area urbana.

Dal punto di vista dei costi, siamo consapevoli che questa sia una proposta sostenibile, giacché, rispetto ai trentacinque milioni previsti per la l’intera ristrutturazione, l’onere finanziario per realizzarla sarà esiguo e reperibile anche da altre misure previste nei piani di carattere ambientale indirizzati al contrasto del cambiamento climatico.

2. Chiediamo anche sia attuata la proposta (avanzata in forma privata già nel dicembre 2023), di attrezzare la copertura dello stadio con un impianto fotovoltaico comunale, attingendo alle misure esistenti di promozione delle energie rinnovabili per le strutture pubbliche. Il nuovo stadio di Udine, ad esempio, lo prevede; quello di Verona lo è già da 15 anni, quasi senza impegno finanziario per il comune, che ha così beneficiato di un rilevante risparmio energetico.

In conclusione, confidiamo che entrambe le richieste d’intervento siano immediatamente assunte quale impegno doveroso verso il territorio, aprendo un’interlocuzione operativa con tutti i soggetti impegnati in direzione degli obiettivi proposti.

Lecce, 12 novembre 2024

Coordinamento per gli Alberi e il Verde Urbano di Lecce

Segue elenco dei primi firmatari tra cittadini leccesi e associazioni:

CAPASA M. Luisa , Pres. ANDE

CAZZATO Vincenzo , Architetto paesaggista

CAZZATO Mario, Architetto e storico

CAVUOTO Daniela , giurista

Don CICCARESE MAURIZIO, parroco S. M. Kolbe

CIUCCI Agostino, medico

COSTANTINI Antonio, storico del paesaggio

CREMONESINI Gianni, studioso del territorio

DE BELLIS Luigi, gia Dir. DISTEBA Unisalento

DE FILIPPIS Giovanni, pres. SISPED, resp. Ambiente, Ordine Medici Lecce

DE MATTEIS Lino, giornalista

FAVALE Marcello, giornalista

FIORELLA Mario, pres. Italia nostra Sud Salento

GAETA Vittorio, Lecce

FORCINA Marisa, Unisalento

Don IPPOLITO Gerardo, parroco San Giovanni B.

MANTOVANO Andrea, architetto

MININANNI SALVATORE, già Presidente regionale Istituto nazionaleurbanistica

PALMIERI ANNA, Libraia

PELLEGRINO Giovanni, già senatore

RISTORI JACOPO , già comandante Carabinieri forestali

MARIO SPEDICATO, pres. Società storia patria Lecce

TRONO Anna , Unisalento

VALENTE Alessandro, regista

VANTAGGIATO Ruggero, Lega dei cittadini e dell’ambiente

ADIPA Lecce, M. Luisa Quintabà

uintabà

ADOC Lecce, Alessandro Presicce

AIRSA Lecce, Elena Pitotti

CLARISSE Lecce, suor Celeste

COMBONIANI , Lecce, padre Giambattista

COORDINAMENTO PER GLI ALBERI E IL VERDE URBANO Lecce , Maria Cucurachi

FONDO AMBIENTE ITALIA Lecce, Adriana Bozzi Colonna

FRATI MINORI FILGENZIO Lecce, Francesco Zecca

FRIDAY FOR FUTURE Lecce, Carlo Elia

ISDE – MEDICI PER L’AMBIENTE Lecce, Sergio Mangia

LAUDATO SII, Lecce, Cristina De Pascalis

LEGAMBIENTE PUGLIA, Fernando Vantaggiato

LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI, Carmine Cerullo

MIND Lecce, Alberto Siculella

RIONE SANTA ROSA Lecce, Pierluigi Caiulo

UDICON Lecce, Biagio Malorgio

WWF Salento, Vittorio De Vitis

Category: Costume e società, Cronaca, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo