I PUNTI CHIAVE CHE I NUOVI MEMBRI DI WAZAMBA DOVREBBERO CONOSCERE SONO I SEGUENTI…

Limpare è considerata una decisione tattica che spesso segnala debolezza e incertezza all’inizio delle puntate. Sebbene questa affermazione sia vera in molte situazioni su https://wazamba-it.com, ci sono alcune circostanze in cui un limp strategicamente giustificato può rivelarsi efficace durante la tua sessione di gioco a Wazamba.

Capire la zoppia

Il limping si riferisce all’ingresso nel piatto senza rilanciare la puntata pre-flop. Un giocatore che limpa non aumenta la puntata, ma chiama semplicemente la puntata precedente fatta dal big blind. Se, quando arriva il turno del giocatore, uno dei suoi avversari ha già compiuto un’azione simile, si verifica una situazione di “over-limp”. Nella maggior parte dei casi, sia il limping che l’over-limping sono considerati dagli scommettitori esperti come errori tattici.

Scenario con il limping pre-flop

Nel pre-flop, il limping non è un’opzione disponibile per il big blind, poiché è obbligato a iniziare le puntate con una puntata obbligatoria. In questo caso, il giocatore può solo fare check o affrontare un potenziale rilancio prima del suo turno. Limpare è una decisione passiva che non aiuta a vincere il piatto nel pre-flop. Ai principianti viene spesso consigliato di eliminare il limping dalla loro strategia. Limpare può diventare una mossa tattica efficace. I giocatori professionisti di Wazamba la utilizzano intenzionalmente nelle situazioni in cui c’è un’alta probabilità che uno degli avversari rilanci o accetti di vedere un flop economico.

Inibitori del limping nella strategia del poker

Per capire quando è consigliabile incorporare il limping in una strategia di poker, è essenziale analizzare le sfide che derivano dalla scelta di entrare passivamente nel piatto senza rilanciare. Innanzitutto, questo approccio non permette al giocatore di catturare il piatto prima del flop. Se tutti gli avversari hanno carte deboli, possono facilmente foldare a un rilancio, assicurandosi un profitto senza alcun rischio. Limpare priva il giocatore di questa situazione favorevole e concede agli avversari un accesso quasi gratuito per testare la loro fortuna.

Un altro punto chiave a favore del rilancio è la necessità di aumentare il piatto con mani di valore. Se hai un range di carte più forte del tuo avversario, è importante fargli pagare per rimanere nella mano. Se fai check e perdi il board, il tuo avversario potrebbe foldare. Tuttavia, se il flop è favorevole alle sue carte coperte, potrebbe ritrovarsi con una mano ingannevolmente forte. Confrontando la tua puntata con quella del big blind nel pre-flop, il giocatore crea due situazioni potenzialmente sfavorevoli:

Molti partecipanti potrebbero partecipare al piatto, diminuendo il valore delle mani iniziali forti in un piatto multireale. Ad esempio, un Asso e un Re possono vincere facilmente contro un solo avversario, ma le loro possibilità diminuiscono notevolmente in un piatto a più mani. Questo aumenta la probabilità che uno dei giocatori prenda una coppia o una combinazione più forte. Il piatto potrebbe includere un partecipante con un range vario. Se nessuno rilancia, il big blind rimane in gioco, in quanto è obbligato a piazzare la puntata iniziale. Prevedere quali carte hanno diventa un compito impegnativo. Il loro range potrebbe includere combinazioni imprevedibili, come coppie basse, doppie coppie, trips e combo draw. Anche su un tavolo asciutto, un giocatore può incontrare una forza inaspettata da carte casuali, sovrastimando la sua mano media.

Nonostante questi svantaggi, a volte una puntata passiva senza rilanciare può essere giustificata.

Tattiche a seconda della posizione

La decisione di entrare passivamente nella mano può essere influenzata da vari fattori. Questi includono lo stile di gioco degli avversari, le dinamiche del tavolo, la reputazione agli occhi degli avversari, la dimensione dello stack, la fase del torneo e molti altri. La posizione al tavolo è particolarmente importante.

In posizione iniziale

Il limping può essere giustificato con carte forti, soprattutto se si ha la certezza che uno degli avversari rilanci. Ad esempio, quando si gioca contro diversi avversari poco aggressivi o in presenza di un maniaco al tavolo. Un’abile mossa può funzionare anche contro chi usa spesso questa tattica. Lo sviluppo della mano può seguire uno dei due scenari:

L’avversario rilancia. L’obiettivo è raggiunto. Ora puoi rilanciare per aggiudicarti il piatto pre-flop o aumentarlo per massimizzare l’equity. Nessuno rilancia. Questo sfortunato scenario implica che il big blind, e forse qualche altro, vedrà il flop. Aumentare il piatto diventa un compito da svolgere dopo il flop, tenendo conto di come il tavolo si allinea con le carte pocket.

Il limping può essere utilizzato come trappola contro un maniaco con carte forti, come una coppia di Assi, Re, Regine o AK suited. In genere, con carte iniziali così promettenti, si consiglia di aprire le puntate con un rilancio. Il limping, invece, è un’opzione eccezionale, spesso impraticabile anche con un maniaco al tavolo. Ma la vigilanza è fondamentale, poiché gli avversari sono attenti alle azioni e analizzano gli stili di gioco. Il limping da UTG da parte di un giocatore che di solito apre solo con rilanci potrebbe destare sospetti. Gli avversari loose-aggressivi di successo che aderiscono a un approccio analitico al gioco noteranno qualsiasi deviazione dalla strategia. Anche le mani forti saranno giocate con cautela. Pertanto, la tattica del limping può essere inefficace contro i giocatori abituali di Wazamba.

In posizione avanzata

Nelle fasi successive, emergono dei partecipanti misteriosi, le cui azioni dal big blind richiedono un’attenzione particolare. Quando si tratta di un rilancio dal bottone o dal cutoff, si scatenano in una sorta di spettacolo infuocato, pronti a sfidare con rilanci e a difendere con fervore le loro fiches investite nel piatto. Determinare quali carte hanno in mano e se stanno bluffando diventa un vero e proprio test.

Contro i limper, questo aggressore di solito cambia tattica, preferendo osservare il flop, ottenendo una sorta di passaggio gratuito alla fase successiva. A questo punto, diventa logico agire con maggiore cautela, incorporando mani con un potenziale più alto per entrare a buon mercato in una combinazione o in un draw promettente. Quando si tratta di mani iniziali forti, limpare da una posizione avanzata è spesso un lusso inaccessibile. L’unica eccezione è rappresentata dai tornei Spin & Go, dove la tattica del limping assume una rilevanza particolare.

Limpare dal bottone e dal cutoff può portare dei vantaggi nel poker se non provoca un avversario aggressivo in un grande rilancio. In caso di rilancio, puoi facilmente foldare con perdite minime. La posizione crea condizioni confortevoli per le azioni post-flop: puoi agire per ultimo. A sua volta, gli avversari capiscono di avere di fronte un range diversificato, rendendo più difficile prevedere le loro combinazioni forti.

