E’ MORTO L’ON. ENZO PERRONE

E’ morto ieri pomeriggio a Lecce Vincenzo, detto Enzo, Perrone, imprenditore di una delle famiglie più importanti della città, pure già parlamentare, padre dell’ex sindaco Paolo.

Aveva 87 anni.

Era stato eletto alla Camera dei deputati nel 1992 nelle file della Democrazia Cristiana, ed era stato deputato per due anni, prima della fine anticipata della legislatura e delle elezioni anticipate del 1994, che, come è noto, segnarono la fine della cosiddetta ‘Prima Repubblica.

Il sindaco Adriana Poli Bortone ha espresso

“il più profondo cordoglio per la scomparsa di Enzo Perrone, politico e imprenditore salentino, che ha segnato importanti e significativi momenti nella recente storia di Lecce e del territorio. Una vicinanza sentita e particolare va naturalmente al figlio Paolo, sindaco di Lecce per un decennio, alle figlie Maria e Francesca, al genero, onorevole Erio Congedo, colpiti dal doloroso lutto familiare. Da parte mia e dell’amministrazione comunale un sentimento di rammarico per la perdita di una figura di primo piano della nostra provincia”

I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15.30, presso la chiesa di San Massimiliano Kolbe.

Pochi giorni fa, il 5, circondato dall’affetto dei suoi famigliari, aveva festeggiato un compleanno felice, come testimonia che gli avevano preparato (nella foto).





