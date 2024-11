LA TRAGICA MORTE PER DROGA NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO DI UN GIOVANE DI ALESSANO

(e.l.) ______ Un giovane di 26 anni, Pierpaolo Morciano, di Alessano, è morto nella tarda serata di ieri per strada vicino casa mentre festeggiava il suo compleanno con amici.

Ha inalato protossido di azoto da un palloncino, la cosiddetta ‘droga della risata’.

Dopo aver inalato il gas ha accusato un malore.

Quando poco dopo sono arrivati i soccorsi, era già morto.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento.

La Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un’indagine, il pm di turno Luigi Mastroniani, dopo aver disposto il trasferimento della salma all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, ha ordinato una serie di accertamenti medico – legali. ______

L’APPROFONDIMENTO ______ (Rdl) ______

Il “protossido di azoto” (N2O) è una sostanza chimica scoperta nel 1772, è stato il primo anestetico della storia della medicina

E’ anche “esilarante”: cioè provoca grande allegria, divertimento, spasso.

Come tale oggi è ancora utilizzato dalla popolazione giovanile nell’ambito di feste, spettacoli o divertimenti di massa.

Si può comperare “al dettaglio” contenuto in palloncini, dai quali viene poi inalato a grandi boccate. Oltre a indurre il riso, produce una serie di effetti soggettivi e comportamentali che dipendono dalla dose.

L’effetto anestetico del gas sul cervello combinato con la diminuzione della concentrazione d’ossigeno nel corpo può determinare una perdita improvvisa di coscienza. Di conseguenza, se il ragazzo era in piedi cade e può farsi male. Inoltre, la mancanza di ossigeno nei polmoni porta a uno stato di asfissia. Per causare la morte non è necessaria un’esposizione prolungata al gas, ma può essere sufficiente una serie di brevi inalazioni.

Category: Cronaca