IN RICORDO DI GIUSEPPE MALPELI, ARTEFICE DI PACE. WEBINAR LUNEDI’ 25

“Giuseppe Malpeli – Sulle strade dell’educazione in Italia e in Asia” è il tema del webinar che si terrà lunedì 25 novembre 2024, alle ore 18:30, organizzato dal “Peace Forum” di Universal Peace Federation (UPF-Italia), nell’ambito del ciclo d’incontri “Essere Costruttori di Pace”.

L’iniziativa si propone di onorare la memoria di Giuseppe Malpeli (nella foto), scomparso nel 2015 a soli sessant’anni, attraverso la raccolta e la presentazione dei suoi scritti. Insegnante, pedagogista e formatore, Malpeli è stato una personalità molto apprezzata nel panorama del volontariato internazionale.

Dotato di grande fermezza e umiltà, fervente difensore dei più deboli, paladino di libertà, giustizia e pace sociale, per i suoi notevoli contributi era stato insignito del titolo di Ambasciatore di Pace UPF.

Interverranno all’incontro l’On. Albertina Soliani, già Senatrice ed ex Presidente dell’Associazione Parlamentare ‘Amici della Birmania’ e la prof.ssa Roberta Cardarello, docente di Didattica e Pedagogia speciale dell’Università di Modena e Reggio Emilia, curatrici della raccolta degli scritti di Malpeli.

Dagli anni 2000 Giuseppe Malpeli è stato l’artefice d’importanti iniziative politico-educative in India e Birmania, rivolte soprattutto ai più giovani. Questi progetti gli hanno permesso di ricevere la Laurea Honoris Causa in Educazione dall’Università di Nuova Delhi e la Presidenza dell’Associazione per l’Amicizia Italia-Birmania, oggi a lui intitolata.

In Birmania Malpeli ha avviato diversi progetti per alleviare la povertà, le sofferenze e le malattie del popolo birmano, fornendo aiuti economici e umanitari insieme con Albertina Soliani e all’Associazione.

Durante i suoi frequenti viaggi nel Paese ha incontrato Aung San Suu Kyi, Premio Nobel per la Pace e poi Consigliera di Stato del Myanmar fino al colpo di Stato del 2021. Da questa conoscenza è nata un’amicizia, culminata con la visita a Parma nel 2013 di Aung San Suu Kyi, già insignita della cittadinanza onoraria nel 2007.

Nel 2016, a un anno dalla sua scomparsa, la Città di Parma gli ha conferito la Medaglia d’Oro alla Memoria, la sua più alta onorificenza.

UPF International, organizzatrice dell’incontro, è una ONG presso l’ECOSOC delle Nazioni Unite con Stato Consultivo Generale, fondata dai coniugi Moon. In Italia, tra le varie iniziative, pubblica la rivista periodica “Voci di Pace”, un punto di riferimento culturale di rilievo sui temi interreligiosi, dei diritti umani, della buona governance e della pace.

Peace Forum è un’iniziativa mensile promossa da UPF Italia, dedicata all’analisi di temi sociali, economici e culturali di notevole importanza, con la partecipazione di esperti, al fine di contribuire al rafforzamento della pace.

Link d’iscrizione: https://bit.ly/4fdYB3n

