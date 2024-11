SONO USCITI DUE PREZIOSI VOLUMI CHE INSEGNANO COME SVILUPPARE L’AGRICOLTURA NATURALE E COME COLTIVARE L’ORTO RIALZATO

(Rdl ) _______

Sono usciti due interessanti guide pratiche edite da Terra Nuova Edizioni.

L’AGRICOLTURA NATURALE E L’ARTE DEL NON FARE

La via di Fukuoka per coltivare l’abbondanza con il minimo intervento

L’agricoltura naturale di Masanobu Fukuoka (nelle foto) si basa sulla drastica riduzione dell’intervento umano, l’assenza di impatto sugli ecosistemi e la fiducia nella biodiversità per tenere a bada parassiti e infestanti. L’unica condizione per praticarla è il risveglio del suolo, ossia

il ripristino della vita e della sostanza organica in quei terreni impoveriti dalle coltivazioni intensive, sia convenzionali che biologiche.

Seguendo le orme del celebre agronomo giapponese, Kutluhan Özdemir svela, con semplicità, i segreti per avviare, ciascuno nel suo orto, campo o frutteto, la propria personale “rivoluzione del filo di paglia”.

Dopo aver conosciuto gli allievi di Fukuoka in tre diversi continenti, l’autore si è stabilito nelle Marche, dove ha fondato una fattoria naturale divenuta punto di riferimento per chi sogna di coltivare una sobria e permanente abbondanza di cibo genuino a costi irrisori. Da qui si muove in tutto il mondo per divulgare l’arte del “non fare” attraverso i suoi laboratori.

https://www.terranuovalibri.it/libro/dettaglio/kutluhan-ozdemir/lagricoltura-naturale-e-larte-del-non-fare-9788866819806-236808.html

L’ORTO RIALZATO

Per gestire in modo naturale erbacce e lumache, risparmiare acqua ed evitare il mal di schiena.

Il manuale adatto sia agli esperti sia a chi è alle prime armi

L’orto rialzato è adatto a spazi più ristretti e ai balconi, consente di risparmiare acqua e di controllare in modo naturale la presenza degli animali interessati ai vostri ortaggi.

Ma soprattutto risparmia fatica… la terra non è più così bassa!

Il libro suggerisce come:

coltivare in modo intelligente: dove posizionare i cassoni, la forma più adatta, con cosa riempirli

dove posizionare i cassoni, la forma più adatta, con cosa riempirli mettere in pratica alcuni esempi di coltivazione: 14 possibili soluzioni, dall’orto rialzato con poca acqua a quello per le vacanze estive, fino al letto rialzato

14 possibili soluzioni, dall’orto rialzato con poca acqua a quello per le vacanze estive, fino al letto rialzato per attirare gli insetti

risparmiare acqua: stratificare, pacciamare e irrigare in modo intelligente

stratificare, pacciamare e irrigare in modo intelligente adottare un metodo biologico: attirare gli insetti benefici e allontanare quelli dannosi

https://www.terranuovalibri.it/libro/dettaglio/harald-harazim-renate-hudak/lorto-rialzato-9788866810575-236817.html

Category: Costume e società, Cultura, Libri