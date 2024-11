LA GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI / TRE EVENTI A LECCE GIOVEDI’ 21, DOMENICA 24 E MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il Coordinamento per gli Alberi e il Verde Urbano di Lecce ci manda il seguente comunicato _______

Il Coordinamento per gli Alberi e il Verde Urbano di Lecce, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, organizza

Talee 2024

un’iniziativa già alla terza edizione, che ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Lecce e la collaborazione del Polo Biblio-museale di Lecce, dedicata agli alberi in città, che si svolgerà a Lecce con tre appuntamenti per divulgare nuove conoscenze e prassi per la gestione del rischio arboreo, far conoscere le diverse specie botaniche esistenti e le loro capacità di adattamento e resilienza in ambiente urbano e, in ultimo, per diffondere la cultura ecologista e le prassi e politiche necessarie per l’ambiente e la società umana.

Nello specifico, ecco data per data il programma di Talee 2024, tre giornate per gli alberi in città, ideato per la cittadinanza intera, compresi i tecnici e gli esperti del settore:

giovedì 21 novembre, Giornata Nazionale degli Alberi, dalle 11:00 alle 12:30, viale San Nicola (nei pressi di Porta Napoli), dimostrazione di valutazione del rischio arboreo e divulgazione del Protocollo Areté, metodo per indagare il Sistema Albero nella sua complessità̀. Questo evento, aperto come i seguenti a tutta la cittadinanza, è dedicato anche al personale tecnico dell’Amministrazione Comunale e a tutti i professionisti interessati al tema della gestione degli alberi in città;

domenica 24 novembre, dalle 10:00 alle 12:00, passeggiata botanica itinerante da Porta Napoli al giardino delle Mura Urbiche – aperto per l’occasione – attraverso i parchi arborei del Circolo tennis “Mario Stasi” e dell’area c.d. “ex Carlo Pranzo”. La passeggiata sarà un’occasione di conoscenza di alcune specie botaniche esistenti e delle loro strategie di adattamento e resilienza in ambiente urbano e si articolerà in momenti divulgativi alternati a letture e accompagnamenti musicali;

mercoledì 4 dicembre, dalle 18:00 alle 20:00, presso la Biblioteca Bernardini, ex Convitto Palmieri, presentazione del libro “Le parole giuste. Glossario ecologista”, una collettanea a cura di A Sud, edita da Fandango editore. La presentazione, organizzata dal Coordinamento per gli Alberi e il Verde Urbano di Lecce in collaborazione con il gruppo di letture Rosantina, campagna del Sud, ha l’obiettivo di divulgare conoscenze e strumenti indispensabili per la partecipazione dei cittadini al dibattito e alle scelte su ambiente ed ecologia. Essa sarà caratterizzata dall’intervento di: Michele Carducci, docente dell’Università del Salento, che ha curato la voce Diritto Umano al Clima; Cristina Mangia, scienziata del CNR, che ha curato la voce Open science; Laura Greco, presidente di A Sud, che ha curato diverse voci e Vins Gallico, in rappresentanza della casa editrice Fandango.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ed aperti alla cittadinanza intera.

Lecce, 15 novembre 2024

Maria Cucurachi

per il

Coordinamento per gli Alberi e il Verde Urbano di Lecce _______

LA RICERCA nel nostro articolo del 16 novembre scorso

Category: Costume e società, Cronaca, Eventi, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo