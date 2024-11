A TARANTO IL MOSTRO CONTINUA AD AVVELENARE E AD UCCIDERE

Sul diario di Facebook dell’associazione Genitori Tarantini, questo pomeriggio ______

Ogni giorno ci arrivano cattive notizie, ogni giorno un amico, un collega, un conoscente, muore a Taranto. Una guerra silenziosa che non ha fine, e intanto la domenica i tarantini si fanno la passeggiata in centro, come se andasse tutto bene. A nessuno viene in mente di ribellarsi, si formano i gruppetti e se ti metti in ascolto, però, parlano proprio di questo :

“hai saputo? Cosimo, non c’è più”

e l’altro, “anche Paolo!” “era giovane, di cosa è morto?”

“di cosa si può morire a Taranto?Risponde l’altro ancora.

Eh no, a Taranto non si muore solo per i tumori!

L’inquinamento incide fortemente sull’apparato cardiocircolario, su quello respiratorio, renale, e su tanto altro.

E abbiamo tutti disturbi alla tiroide.

A Taranto non si invecchia più, pensate a quanti soldi risparmia l’INPS e anche se si riesce a farlo, viviamo nella paura.

È vita, questa? ______

Category: Cronaca, Politica