“Gli inutili circoli viziosi della giunta Poli”: IL CODACONS SUL TRAFFICO IN CENTRO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il Codacons – associazione per la tutela dei diritti dei cittadini – ci manda il seguente comunicato, firmato dall’avvocato Cristian Marchello, responsabile della sede di Lecce _______

“GLI INUTILI CIRCOLI VIZIOSI” DELLA GIUNTA POLI

PUR NELLA NECESSITA’ DI INTERVENIRE PER RISOLVERE L’ANNOSO PROBLEMA DEL TRAFFICO DI PIAZZA MAZZINI LA NUOVA ORDINANZA CREA INGORGHI E INUTILI DEVIAZIONI STRADALI

Arriva il periodo delle feste e come ogni anno Piazza Mazzini è interessata da interventi sulla viabilità tanto estemporanei quanto fantasiosi.

L’anno passato fu la creazione di un pericoloso, quanto inutile, corridoio pedonale tra piazza Mazzini e Via Nazario Sauro mentre la novità del 2024 appare più strutturata e corposa volendo, il Comune di Lecce, risolvere una serie di criticità pericolose riscontrate nel corso del tempo intorno a Piazza Mazzini.

Ad onor del vero alcune delle misure previste sembrano interessanti e meritano certamente una adeguata sperimentazione, ci si riferisce in particolare agli interventi su Via Braccio Martello ed alle inversioni di senso di marcia che interesserebbero detta via nel tratto tra Via Trinchese e Via Cesare Battisti (anche se si potrebbero porre problemi per gli abitanti di quel tratto di strada costretti a passare da Piazza Mazzini per accedere ai loro garage) e del tratto corsia esterna tra Via Trinchese e Via Oberdan (anche qui vale la stessa problematica per gli abitanti di quel tratto anche se con minore intensità).

Anche l’allungamento dello spartitraffico centrale su Piazza Mazzini (lato Coin) in modo da evitare a chi proviene dalla corsia interna di immettersi su Via Trinchese e su Via Monte San Michele è iniziativa che potrebbe essere utile ad evitare pericolosi incroci (o meglio convergenze) di vetture.

Posti questi interventi che potrebbero sortire effetti positivi (non tanto sui flussi veicolari) quanto sulla sicurezza generale dell’area, vi è da dire che, considerandoli nel loro insieme, creano inopportune chiusure ai flussi veicolari che finiscono con il far restare le auto sostanzialmente chiuse nel quadrilatero di Piazza Mazzini o di poco più e senza adeguati sbocchi di uscita.

Il che non è certamente una buona cosa per il congestionamento del traffico al centro commerciale della città che, è facile prevederlo, sarà ancor maggiore che nel passato. Ci si riferisce, in particolar modo alla incauta chiusura di Via Monte San Michele per cui, nei piani del Comune, non sarà più possibile uscire da Piazza Mazzini per il tramite di Via Monte San Michele se non facendo un circolo vizioso intorno allo spartitraffico alberato di Via Trinchese (quello davanti alla Libreria Palmieri per intenderci) oppure passando da Via Cesare Battisti (una volta che si realizza l’inversione di Via Braccio Martello su quel tratto).

Ebbene, proprio quella chiusura rende l’iniziativa del Comune di Lecce sostanzialmente e concretamente non risolutiva, poiché finisce con il creare tortuosi circoli viziosi costringendo gli automobilisti a restare di fatto intrappolati all’interno di piazza Mazzini, creando così

maggiori difficoltà di movimentazione,

maggiore lentezza nella fluidità dei flussi veicolari e, quindi,

maggiore traffico (nel senso deleterio del termine)

peraltro senza risolvere in alcun modo il vero nodo (peraltro molto pericoloso) della congestione di Piazza Mazzini, rappresentato dall’incrocio tra Via Nazario Sauro – Via Trinchese e Piazza Mazzini in cui si incontrano e si “scontrano” ben tre enormi flussi (due veicolari ed uno pedonale) con un disordine assoluto per quello pedonale che è sostanzialmente privo di regolamentazione.

La chiusura dell’accesso di Via Monte San Michele, come detto, comporterà un inutile circolo vizioso che determinerà:

Intasamento veicolare su via Braccio Martello in provenienza da via 95° Rgt. Fanteria.

Intasamento (più di quanto già non sia normalmente) di via Trinchese lato esterno in risalita verso Via Monte San Michele

Intasamento (più di quanto già non lo sia normalmente) di Via Trinchese lato interno in discesa verso via Salandra e conseguentemente maggiore intasamento su Piazza Mazzini.

Maggiore afflusso veicolare su via Cesare Battisti e quindi poi su via Monte San Michele e conseguentemente su di un incrocio che, già in passato, ha ampiamente dimostrato la sua assoluta pericolosità (quello tra via Cesare Battisti e Via Monte San Michele)

Il tutto senza migliorare di una virgola la mobilità, la sicurezza dei pedoni e per di più aggravando le già precarie condizioni di inquinamento dell’intera zona.

Da che mondo è mondo la creazione di giri inutili che chiudono, che non fanno defluire le autovetture, che ingolfano il traffico ed aumentano la permanenza delle persone ferme all’interno delle auto a motore acceso, non risolve i problemi ed anzi li aggrava. È una considerazione lapalissiana, ovvia, lo sappiamo, ma davanti a queste iniziative un po’ di sana ovvietà non può far male a nessuno.

Eppure da ormai molti anni il Codacons di Lecce ha proposto un intervento radicale e coerente con la circolarità di Piazza Mazzini (in vista della sua sempre auspicabile pedonalizzazione o, quantomeno, trasformazione in ZTL) che ancora una volta, l’ennesima, l’ulteriore volta, anche in questa sede, si riproporne pubblicamente con le stesse parole già usate in passato e che oggi potrebbe implementare le iniziative su via Braccio Martello che come detto innanzi meritano particolare attenzione:

“Il Codacons di Lecce già da molto tempo ha proposto la pedonalizzazione di Piazza Mazzini o in alternativa una soluzione per decongestionare l’incrocio o, meglio, per regolamentare i vari flussi che lo interessano. Di seguito si ribadiscono le proposte avanzate in ultimo nel settembre 2020 inserite in una serie di proposte generali sul traffico cittadino. Questa la proposta fatta sul punto:

Creazione della zona di parcheggio rossa ad altissima rotazione in Piazza Mazzini e nelle vicinanze di Piazza Sant’Oronzo;

Inversione del senso di marcia per autoveicoli sulle seguenti vie:

Via Nazario Sauro nel tratto da Via Trinchese a Via Imperatore Adriano Via Giacomo Arditi tutta Via Galliano Maggiore tutta Via Giuseppe Giusti Tutta Via Monte San Michele tutta.

In tal modo di scioglierebbe il nodo dell’incrocio di Piazza Mazzini (Via Sauro) con Via Trinchese evitando inutili giri all’interno della Piazza.

Canalizzazione dei flussi pedonali da e per Via Trinchese sulle strisce pedonali poste a valle ed a monte di Via Trinchese su Piazza Mazzini e su Via Nazario Sauro.

Creazione – ove possibile – di una pista ciclabile dedicata posta al centro di Via Trinchese (zona attualmente pedonale) con conseguente canalizzazione in uscita.

Fatta la scelta di invertire il senso di marcia sulla corsia interna di Viale Garibaldi – san Francesco e Cavallotti, sarebbe altresì opportuna la creazione di una rotatoria che consenta l’accesso da detta corsia interna a Via Imperatore Adriano (alleggerendo il Flusso veicolare su via di Porcigliano e facilitando l’accesso veicolare nella zona commerciale di Piazza Mazzini a cui si accederebbe da Via Monte san Michele).



Tali soluzioni, da un lato alleggerirebbero il flusso veicolare sul famoso incrocio, e dall’altro eviterebbero un giro vizioso in Piazza Mazzini per chi deve proseguire la marcia verso Via imperatore Adriano.

Queste soluzioni chiare e limpide, pubblicamente e ripetutamente proposte dal Codacons di Lecce, non sono mai state considerate dal Comune che oggi ci propina dei pericolosi e brutti new jersey di plastica (pieni di acqua) per non risolvere un problema e per creare potenziali pericoli per i pedoni e per gli automobilisti.

Si spera quindi che l’amministrazione dei “Giri Viziosi” ceda il passo e le scelte all’amministrazione delle cose serie e ben fatte delle cose programmate e non raffazzonate, delle scelte ponderate e sagge.

Codacons Lecce

Il Responsabile della sede

Avv. Cristian Marchello

Category: Cronaca, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo