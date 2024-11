Ricevuto ieri da Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE “PUGLIA” _______

Venerdì 22 novembre si celebra a Bari nel “Villaggio dell’Accoglienza Trenta Ore per la Vita per AGEBEO” la “Giornata Nazionale degli Alberi”.

Oggi 22 novembre l’Arma dei Carabinieri celebra in tutto il Paese la tradizionale “Giornata Nazionale degli Alberi”, promuovendo una serie di intense iniziative organizzate dai Carabinieri Forestali volte a sensibilizzare le comunità sull’importanza della multifunzionalità del “verde urbano” quale strumento di coesione sociale e di benessere collettivo.

Nella Città Metropolitana di Bari si è tenuta la cerimonia della messa a dimora di una varietà di alberi autoctoni presso la sede dell’Associazione del “Villaggio dell’Accoglienza Trenta Ore per la Vita per AGEBEO” nel quartiere Poggiofranco.

Ubicato in Via Camillo Rosalba ed eretto/costruito su un terreno confiscato alla malavita organizzata, ospita famiglie con i bimbi in cura oncologica presso l’Istituto “Giovanni Paolo II” di Bari.

La manifestazione, che ha lo scopo di recuperare le aree urbane abbandonate infondendo la consapevolezza del rispetto degli spazi comuni, si è svolta alla presenza delle massime Autorità Civili e Militari, regionali e locali, nonché di circa 100 alunni delle classi 4^ e 5^ elementare dell’Istituto Comprensivo “Tommaso Fiore” di Bari, accompagnati dai loro genitori ed insegnanti, accolti dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Puglia” Col. Angelo Vita e da una cospicua rappresentanza del personale militare dei Carabinieri Forestali di Puglia.

Nel corso della manifestazione gli alunni dell’Istituto “Tommaso Fiore”, accompagnati dai Carabinieri Forestali hanno messo a dimora le venti piantine forestali di cui assumeranno la cura.

A suggello del loro impegno vi è stata infine la benedizione delle stesse da parte di Don Mario Persano, Cappellano dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Bari.

La giornata del 22, è stata preceduta ieri lunedì 21 novembre, nell’ambito del progetto “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e realizzato dall’Arma dei Carabinieri, con una capillare serie di attività di messa a dimora di piante forestali autoctone, fornite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Pieve Santo Stefano, nonché di educazione ambientale curate dai militari in servizio presso tutti i Reparti Forestali della regione Puglia nei plessi scolastici coinvolti, con la partecipazione di quasi 6.000 studenti di circa 60 scuole elementari e medie.

Bari, 22 novembre 2024

