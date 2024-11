NOVITA’ EDITORIALI / I QUADERNI DEL BARDO PUBBLICANO BRUCE HUNTER

(Rdl) ______ Bruce Hunter, nato a Calgary, Alberta, Canada, è rimasto sordo da bambino e ha sofferto di ipovisione per gran parte della vita adulta. E’ stato anche qui in Salento lo scorso anno a presentare la sua raccolta di poesie “Galestro” (nell’occasione nella foto con Giovanna Ciracì),.

Sempre per I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno esce oggi “Nella casa dell’orso” (346 pagg. 13,50 euro) per la prima volta tradotto in Italia da Andrea Sirotti, una storia che segue le vicende di un ragazzo sordo soprannominato Trout e di sua madre Clare, avvincente romanzo di lotta, amore e speranza per la terra che è la casa di indigeni e non indigeni.

https://iqdbcasaeditrice.blogspot.com/2024/11/nella-casa-dellorso-di-bruce-hunter.html

