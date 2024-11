LE BELLE TRADIZIONI POPOLARI SALENTINE / L’IMMACOLATA A CARMIANO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’ associazione PugliArmonica ci manda il seguente comunicato _______

La celebrazione della “Madonna Nostra” si consolida come grande festa patronale nel piccolo centro salentino che apre le proprie porte per condividere un antico appuntamento di forte devozione e ritualità

Tra sabato 7 e domenica 8 dicembre il clou della festa con l’attesissima processione per le vie del paese, il Corteo storico rievocativo del ritrovamento del miracoloso affresco della Madonna e grandi appuntamenti di musica e gastronomia con la Sagra della puccia dell’Immacolata e il concerto de I CUGINI DI CAMPAGNA

Il Salento festeggia l’Immacolata a Carmiano (Le). La celebrazione della “Madonna Nostra”, tra il 28 novembre e il 9 dicembre 2024,si consolida quest’anno come grande festa patronale nel piccolo centro salentino che apre le proprie porte per condividere un antico appuntamento di forte devozione e ritualità.

Quella dell’8 dicembre è un’occasione che siamo comunemente abituati a vivere come preparazione al Natale, a livello familiare. A Carmiano invece – grazie alla sinergia tra Comunità Ecclesiale, Arciconfraternita “Maria SS.ma Immacolata”, La Fabbrica dell’Immacolata e Comitato Festa “Maria SS. Immacolata”, con il patrocinio della Provincia di Lecce, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Carmiano e la partecipazione di PugliArmonica – si lavora per trasformarla in un appuntamento civile e religioso di richiamo, riportando in primo piano tutti i tratti tradizionali delle più grandi feste patronali. Questo avverrà soprattutto nei giorni 7 e 8 dicembre, vigilia e giorno dedicato alla Vergine, con una serie di appuntamenti da segnalare, civili e religiosi, tutti degni di attenzioni, per salentini e turisti, tra sacro e profano, tra cui il Corteo storico rievocativo del ritrovamento del miracoloso affresco della Madonna e grandi appuntamenti di musica e gastronomia con la Sagra della puccia dell’Immacolata e il concerto de I cugini di campagna.

Il momento più atteso per la comunità è l’8 dicembre, quando il paese intero si riversa per le strade in una processione che non conosce né lunghezza definita né tantomeno confini sociali, con grande partecipazione anche dai centri limitrofi.

È solo il culmine di un intenso programma che, come dicevamo, parte già il giovedì 28 novembre, quando la maestosa statua della Madonna, con la sua corona d’oro, ornata di pietre preziose, simbolo più luminoso del dono collettivo dei carmianesi, viene traslata solennemente da una chiesa all’altra, tra i bagliori dei fuochi d’artificio, la musica e il profumo delle prime pettole.

Dal giorno successivo il paese si sveglia all’alba per la novena, immerso in un’atmosfera rarefatta e mistica, scandita dal suono delle campane e dal calore delle preghiere. Così fino al 7 dicembre, ogni giorno presso la chiesa dell’Immacolata, con il solenne Novenario non solo al mattino ma anche la sera.

TELA IMMACOLATA

Carmiano rappresenta, tra tutti, il caso più paradigmatico di come una comunità di poco più di 10mila abitanti sia riuscita, nel tempo, a costituirsi come tale proprio a partire da un culto religioso. Situato nel cuore del Salento, alle porte del più rinomato capoluogo leccese, Carmiano è una piccola cittadina che, nel corso della sua storia, ha conosciuto molteplici dominazioni (dai romani agli aragonesi, passando per i Normanni), che sembrano come rivivere tra angoli nascosti e affascinanti edicole votive disseminate nelle tortuose vie del paesino.

Emblema della cittadina e nucleo propulsore del suo stesso costituirsi comunità è la Chiesa dell’Immacolata: edificata nella metà del XVII secolo circa, questa chiesetta, apparentemente simile a molte altre sparse nel paese, si distingue non solo per la raffinata cura architettonica che la caratterizza (merita, a tal riguardo, una particolare attenzione l’altare maggiore, frutto del lavoro del noto Giuseppe Zimbalo), ma anche per il fatto di essere la preziosa custode di un affresco che sembra avvolgere il fedele appena entrato in un’atmosfera sospesa e, allo stesso tempo, rassicurante. L’opera, collocata in corrispondenza dell’altare maggiore, vede rappresentata la Vergine Immacolata, ritratta come una giovane donna con un abito rosso e un manto verde, dai capelli lunghi, sciolti e dorati, e posta nella mandorla dorata, simbolo ancestrale funzionale a dare risalto alla presenza della figura sacra.

Tra le novità di questa edizione anche la tela realizzata dall’artista salentino Antonio Chiarello, copia fedele dello storico prezioso affresco della Madonna Immacolata custodito nella chiesetta a lei dedicata. La nuova opera dell’artista di Ortelle (Le) sarà esposta per la prima volta, portata su un carro, proprio durante il tradizionale Omaggio dei Rioni di Carmiano e Magliano alla Vergine Immacolata del pomeriggio dell’8 dicembre. Si tratta, appunto, dello storico corteo rievocativo del ritrovamento del suddetto affresco della Madonna. Il percorso previsto è da piazza A. Diaz a largo Immacolata, con cavalli, traini e figuranti in abiti d’epoca, con la partecipazione degli sbandieratori e musici di Carovigno

IL CLOU DELLA FESTA: 7 E 8 DICEMBRE

Il vero culmine delle celebrazioni arriva appunto il 7 e l’8 dicembre, quando Carmiano si trasforma in un fiume di luce e devozione ma anche di tradizioni gastronomiche e sano intrattenimento.

In verità già giovedì 6 dicembre nel programma si segnala alle ore 19.30 nella Chiesa dell’Immacolata

Il Premio Stella d’Oro, riconoscimento alle eccellenze carmianesi, con la partecipazione del soprano Simona Gubello, dell’organista Vanessa Sotgiu e del violinista Gabriele Monte.

Venerdì 6 invece nel giardino dell’Immacolata dalle 18.30 il Villaggio di San Nicola, con l’arrivo di quest’ultimo a cavallo e consegna dei doni ai bambini e uno spettacolo di magia, giocoleria, bolle giganti e clown.

SABATO 7 DICEMBRE food e musica per la grande festa in piazza del Tempo: dalle ore 19.30 la Sagra della Puccia dell’Immacolata, con pittulata e vino locale, con la partecipazione di Zagor street band. Alle 20.30, poi, il super ospite di questa edizione, la storica formazione I Cugini di Campagna. Il gruppo formato da Ivano ‘Poppi’ Michetti, Silvano Michetti, Nicolino ‘Nick’ Luciani e Tiziano Leonardi, porterà nel Salento il proprio inconfondibile stile e un repertorio che ha fatto la storia della musica italiana. Dopo l’ultima partecipazione al Festival di Sanremo 2023, il gruppo è tornato sulla cresta dell’onda, confermando ancora una volta la propria capacità di unire generazioni diverse sotto il segno della buona musica. Saranno proprio le note di brani come “Anima Mia”, “Meravigliosamente” e altri grandi successi a far cantare e ballare, in un’atmosfera carica di nostalgia e di energia.

A seguire, musica italiana 70 / 80 e divertentismo con Marco Rollo DJ.

DOMENICA 8 DICEMBRE, FESTA DELL’IMMACOLATA, PATRONA DI CARMIANO. La giornata sarà allietata dalla grande banda Città di Lecce “Nino Farì”. Fuochi d’artificio già dal primo mattino e, soprattutto, dalle ore 9.30 la solenne processione per le vie del paese (addobbate a festa anche per il concorso “Ti salutiamo, oh vergine – Strade in festa per Maria”) con la partecipazione delle autorità civili, militari, religiose e dei gruppi ecclesiali. All’arrivo della processione sul sagrato della Chiesa dell’Immacolata, prevista la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Angelo Raffaele Panzetta, Arcivescovo Coadiutore di Lecce, animata dal Coro dell’Arciconfraternita.

Nel pomeriggio, alle ore 16.30 il Corteo storico rievocativo del ritrovamento del miracoloso affresco

della Madonna da piazza A. Diaz a largo Immacolata con cavalli, traini e figuranti in abiti d’epoca, con la partecipazione degli sbandieratori e musici di Carovigno. Alle ore 18.30 Solenne Celebrazione Eucaristica del Patrocinio e Atto di affidamento alla Madonna del popolo di Carmiano, presieduta da S.E. Mons. Michele Seccia, Arcivescovo Metropolita di Lecce, e animata dal coro della Parrocchia di S. Antonio Abate di Carmiano. Dalle ore 19.30 in Largo Immacolata seconda serata per la Sagra Della Puccia Dell’Immacolata con pittulata e vino locale. Alle 20 spettacolo pirotecnico a cura della Ditta Cosma Dario e alle 20.30 concerto di pizzica dei Primitivo Trad – Musica popolare di Puglia.

Le luminarie sono a cura della ditta Decolux di De Donno Davide e Musio Costantino di Sanarica, offerte dalla ditta Idrodinamica Velox di Mario Petrelli.

L’addobbo interno della Chiesa dell’Immacolata è curato dalla ditta Aventaggiato Antonio e Figli di Castrignano dei Greci, offerto dalla BBC di Terra D’Otranto di Carmiano.

PROGRAMMA RELIGIOSO

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE

SOLENNE APERTURA DEL NOVENARIO

ore 18.30: Solenne Celebrazione eucaristica presso la Chiesa di S. Antonio Abate

ore 19.30: traslazione e solenne intronizzazione

della venerata immagine dell’Immacolata nella Chiesa dell’Immacolata

ITINERARIO Chiesa di S. Antonio Abate, via san Michele, via Piave, via Roma,

via G. Carducci, via della pace, via Novoli, via Villafranca, Chiesa dell’immacolata

DAL 29 NOVEMBRE AL 7 DICEMBRE – SOLENNE NOVENARIO

OGNI GIORNO presso la chiesa dell’Immacolata

ore 9.00: Celebrazione Eucaristica e preghiera alla B.V. Maria

ore 10 – 12.00 15.30 – 17.00: confessioni

ore 17.15: Santo Rosario meditato

ore 17.45: Canto del Vespro

ore 18.00: Celebrazione Eucaristica, meditazione del padre predicatore,

preghiera alla B.V. Maria, canto del Tota Pulchra

La predicazione è affidata a don Gianmarco SPERANI

Vice parroco parrocchia Matrice Trepuzzi

DURANTE TUTTA LA NOVENA RACCOLTA DI ALIMENTI, BENI DI PRIMA NECESSITÀ

E PRODOTTI IGIENICI PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ DEL NOSTRO PAESE

Venerdi 6 dicembre la Celebrazione Eucaristica vespertina sarà animata dal coro dei bambini

DAL 29 NOVEMBRE AL 9 DICEMBRE

le celebrazioni della Novena e della festa saranno trasmesse

5 – 6 – 7 DICEMBRE

SOLENNI QUARANTORE EUCARISTICHE

ore 9.00: Celebrazione Eucaristica ed esposizione del SS. Sacramento

Adorazione individuale e di Gruppo per tutta la giornata

ore 17.15: Rosario eucaristico

ore 17.45: Canto del vespro e Benedizione Eucaristica

ore 18.00: Celebrazione Eucaristica, preghiera alla B.V. Maria, canto del Tota Pulchra

SABATO 7 DICEMBRE

VIGILIA DI PREGHIERA E DIGIUNO IN ONORE DELLA MADONNA

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Consegna della tradizionale PUCCIA benedetta presso la Chiesa dell’Immacolata

UNA LUCE PER MARIA

In serata si invitano tutti i fedeli ad accendere candele e lumi per tutto il paese

ore 24.00: Solenne Celebrazione Eucaristica ante auroram nella

solennità dell’Immacolata Concezione di Maria

animata dai giovani dell’Oratorio “don Fortunato Pezzuto”

DOMENICA 8 DICEMBRE – SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE

DELLA BEATA VERGINE MARIA

ore 7.00: Solenne Celebrazione Eucaristica

ore 8.00: Solenne Celebrazione Eucaristica

animata dal Coro della Confraternita di San Giovanni Battista

ore 9.30: SOLENNE PROCESSIONE per le vie del paese

con la partecipazione delle Autorità Civili, Militari, Religiose e dei Gruppi Ecclesiali

ITINERARIO:

Chiesa dell’Immacolata, via Solferino, via Novoli, via V. Alfieri, via Rione Aia, via Carmine,

via Martiri D’Ungheria, via Roma, via don Donato Franco, via Principi di Savoia, via Salvo D’Acquisto,

via Veglie, via Medaglia d’oro Petrelli, via Santa Teresa, via A. De Gasperi, via G, D’Annunzio,

via Quinto Ennio, via Damiano Chiesa, via Veglie, piazza A. Diaz, via XXV luglio, Chiesa Matrice,

via C. Battisti, Piazza Assunta, via Immacolata

Le strade per le quali si snoderà la solenne processione parteciperanno al concorso

“TI SALUTIAMO O VERGINE – strade in festa per Maria”

All’arrivo della processione sul sagrato della Chiesa dell’Immacolata

Solenne Celebrazione Eucaristica

presieduta da S.E. Mons. ANGELO RAFFAELE PANZETTA Arcivescovo Coadiutore di Lecce,

animata dal Coro dell’Arciconfraternita.

Al termine della celebrazione omaggio floreale del Sindaco e del Sindaco dei ragazzi

alla Vergine Immacolata a nome dell’intera cittadinanza

ore 18.00: piazza del Tempo

Inaugurazione del presepe a cura della Pro Loco

ore 18.00: Santo Rosario meditato

ore 18.30: Solenne Celebrazione Eucaristica del Patrocinio e Atto di affidamento

alla Madonna del popolo di Carmiano

presieduta da S.E. Mons. MICHELE SECCIA Arcivescovo Metropolita di Lecce

e animata dal coro della Parrocchia di S. Antonio Abate

LUNEDÌ 9 DICEMBRE

Giornata del Ringraziamento

ore 17.30: Santo Rosario meditato

ore 18.00: Solenne Celebrazione Eucaristica di Ringraziamento e canto del TE DEUM

PROGRAMMA CIVILE

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE

ore 20.00: Giardino della Chiesa dell’Immacolata

FESTA DI INIZIO NOVENA

Pittulata e musica della Banda Musicale CADENZA di Veglie

29 NOVEMBRE – 6 DICEMBRE

Laboratorio: LE NOSTRE TRADIZIONI IN UN VIAGGIO VIRTUALE

in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Salvatore Paolo”

VENERDÌ 29 NOVEMBRE

ore 8.00: sparo di una tradizionale salve di fuochi d’artificio

per l’inizio della novena

ore 19.00: Cineteatro “Fratelli LUMIERE”

Convegno su storia , arte, cultura usi e costumi : identità di un popolo

TRADIZIONI RELIGIOSE E CULTO MARIANO A CARMIANO

In collaborazione con la PRO LOCO

SABATO 30 NOVEMBRE

ore 19.30: Chiesa dell’Immacolata

MARIA, STELLA CHE ORIENTA I CAMMINI DI SANTITÀ

Concerto a cura del Coro dell’Arciconfraternita con il coro di voci bianche

Con la partecipazione del tenore Andrea DE LUMÈ

DOMENICA 1 DICEMBRE

Al termine della celebrazione eucaristica serale

Giardino della Chiesa dell’Immacolata

INAUGURAZIONE DEL MERCATINO DELLA SOLIDARIETÀ “A CASA DI MARIA”

Il ricavato verrà usato per la creazione di borse di studio per gli studenti del nostro paese

ore 19.30: Chiesa dell’Immacolata

L’INNO DEL CENTENARIO DELLA CONFRATERNITA

MARIA SS. IMMACOLATA DI CARMIANO

Presentazione del terzo volume della collana dedicata

alla devozione mariana del nostro paese

a cura del Maestro BIAGIO PUTIGNANO

con la partecipazione del coro VALLE DELLA CUPA

che eseguirà musiche del Maestro G. D’ELIA

LUNEDÌ 2 DICEMBRE

Al termine della celebrazione eucaristica serale

Salone della Chiesa dell’Immacolata

TOMBOLATA DELL’IMMACOLATA

MARTEDÌ 3 DICEMBRE

ore 19.30: Chiesa dell’Immacolata

TRA MUSICA E PAROLE: L’AMORE, LA CARITÀ, IL PERDONO

a cura di Alessio DEL VECCHIO e gli amici di Radiondagiovaneweb

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE

ore 19.30: Chiesa dell’Immacolata

PREMIO STELLA D’ORO – riconoscimento alle eccellenze carmianesi

con la partecipazione di Simona GUBELLO soprano, Vanessa SOTGIU organo,

Gabriele MONTE violino

VENERDÌ 6 DICEMBRE

dalle ore 18.30: giardino dell’Immacolata

VILLAGGIO DI SAN NICOLA

Arrivo di San Nicola a cavallo e consegna dei doni ai bambini.

Spettacolo di magia, giocoleria, bolle giganti e clown

SABATO 7 DICEMBRE

dalle ore 19.30: Piazza del Tempo

SAGRA DELLA PUCCIA DELL’IMMACOLATA con pittulata e vino locale

con la partecipazione della ZAGOR street band

ore 20.30:

I CUGINI DI CAMPAGNA in concerto

a seguire musica italiana 70 / 80 e divertentismo con Marco Rollo DJ

DOMENICA 8 DICEMBRE

FESTA DELL’IMMACOLATA, PATRONA DI CARMIANO

Giornata allietata dalla grande banda Città di LECCE “Nino Farì”

Ore 8.00: sparo di una tradizionale salve di fuochi d’artificio

ore 9.00: Palazzo Comunale – apertura dei festeggiamenti con posa della corona

di alloro al monumento dei caduti in piazza Assunta e corteo delle autorità civili,

militari e religiose verso la chiesa dell’Immacolata.

ore 16.30: Omaggio floreale dei vigili del fuoco

alla colonna dell’Immacolata in piazza Armando Diaz

OMAGGIO DEI RIONI DI CARMIANO E MAGLIANO ALLA VERGINE IMMACOLATA

ore 16.30: Corteo storico rievocativo del ritrovamento del miracoloso affresco

della Madonna da piazza A. Diaz a largo Immacolata con cavalli, traini e figuranti

in abiti d’epoca con la partecipazione degli sbandieratori e musici di Carovigno

dalle ore 19.30: Largo Immacolata

SAGRA DELLA PUCCIA DELL’IMMACOLATA con pittulata e vino locale

ore 20.00: Largo Immacolata

spettacolo pirotecnico a cura della Ditta COSMA Dario

ore 20.30: Largo Immacolata

concerto di pizzica dei PRIMITIVO TRAD – Musica popolare di Puglia

