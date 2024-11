“APERITIVO CORSARO” SABATO 30 ALLE 18.00 A LECCE CON CARLO CUPPINI

di Michela Maffei ________

“Il romanzo ‘Logout’ di Carlo Cuppini parla di adolescenza, messaggi segreti, problemi della vita iper-connessa, social network e intelligenza artificiale, competitività e bullismo, commercio on-line, scenari della domotica, democrazia e giornalismo. Tutti argomenti drammaticamente attuali di cui non si parla abbastanza! Soprattutto con i giovanissimi che non hanno termini di paragone. Abbiamo il dovere di fornire loro strumenti adeguati per difendersi da una realtà sempre più disumana”.

Con queste parole Alessandra Strano, membro dell’associazione ‘”Canefiori”, introduce il romanzo (Marcos y marcos, 408 pagg. 14 euro) di Cuppini (nella foto) e lancia la sfida del dibattito su istanze ed emergenze in corso.

La presentazione del libro si svolgerà sabato 30 novembre presso la sede associativa in via Malennio 30 nel centro storico di Lecce alle ore 18.00.

“Canefiori è onorata – prosegue Alessandra Strano – di dare inizio ai suoi ‘Aperitivi Corsari’ incontrando Carlo Cuppini! Scrittore, redattore, poeta e libraio Fiorentino d’adozione!

Carlo ci porterà dentro il suo ultimo romanzo “logout”, nella terra di Malsazia, dove si vive chiusi in casa, lontani gli unici dagli altri, collegati ad una intelligenza artificiale che provvede a soddisfare ogni bisogno… fin quando un ragazzino ed un pallone da basket metteranno in crisi il sistema!”.

“Canefiori” è un’associazione culturale, collettivo di artisti e artigiani che tengono vive antiche tecniche manuali in continua condivisione e contaminazione.

I referenti sono Paola Barrotta (orafa e designer del gioiello contemporaneo) Elena Campa (grafica e illustratrice) Alessandra Strano (designer del gioiello contemporaneo).

Per info +39 347 911 8087.

