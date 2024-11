MODA / MODE – “Si dice o si tace, una verità sconveniente, ad una cara amica?”. CIOCCOLATA CON PANNA IN UN BAR DEL CENTRO PER CONOSCERE PIERALBERTO, IL SUO NUOVO FIDANZATO, BELLO, MA MOLTO PIU’ GIOVANE DI LEI

di Elena Vada ________

Il problema che a volte si pone è questo: “Si dice o si tace, una verità sconveniente, ad una cara amica?”

Sarà successo anche a voi.

Ma, procedo per gradi.

Dopo lo ‘strano’ venerdì di shopping dell’ altra settimana, l’amica Lella mi convoca, direttamente nel bellissimo centro storico di Torino, per una ‘cioccolata calda con panna’ (tipica del momento) sottolineando: ‘Elegante, mi raccomando’.

Ed eccomi alle 17.00 in punto, nel suddetto locale, lei è già arrivata. Mi viene incontro radiosa e mi abbraccia:

– “Che, siamo già agli auguri di Natale?! Cosa succede Lella, sei in gran forma, ma ti vedo pensierosa” dico.

– Ti devo presentare un amico… più che amico… il mio compagno.

– Nuovo?

– Sì, nuovo, nuovo

– Vabbè, e che sarà mai, sono contenta per te. Ti vedevo, ultimamente, un po’ troppo effervescente!

Non sarà mica il lupo cattivo?! Lo conosco volentieri, ma… dimmi di lui…

– Laureato, manager, bello, trrrrr t’anni…

– Scusa? Ultimo dato ‘Non Pervenuto!’

– Elena, ti prego, non fare la moralista, perbenista, bacchettona, baciapile, nonna dei miei stivali…

– Trent’anni hai detto?!

– Trentacinque

– Sai che differenza?! Ma sei matta! Che ci fai con uno così giovane?! Sei una bella donna, ma andiamo, gli anni passano per tutti! Al mattino gli prepari ‘il cestino’ per la merendina? Alla sera ti porta in discoteca o a fare la passeggiatina col cane?

– Ma fosse stato il contrario? Cioè con l’età invertita, tutto OK, VERO?! Lei di 25/30 più giovane, è normale, naturale, giusto… Che mentalità di me…a!

Mentre cerco di sorseggiare la cioccolata (temperatura fusione), dice:

– Eccolo, è arrivato!

Mi giro per guardare.

La cioccolata mi va di traverso. Uno shock! Probabilmente strabuzzo gli occhi. Non ho parole… Sono incantata…

Avete presente la bella copia di Matteo Berrettini (sì,sì, il tennista), ecco è lui. Elegantissimo

– “Buonasera Elena, sono Pieralberto

… mi bacia la mano che avevo proteso da stringere, poi guarda Lella, le fa un buffetto sulla guancia e le dà una rosa rossa (piccola e rattrappita)

– “Ciao amore, questa era in giardino per te.

SVEGLIATEMI!!! Sono in un film Hollywoodiano. Adesso entrano anche Cary Grant e Ingrid Bergman…

Cerco di riprendermi e con tutto lo spirito che ho in corpo, cerco d’ essere cordiale ed amichevole, anche spiritosa.

“Che nome altisonante ha…

ginocchiata di Lella sotto il tavolino

– Diamoci del tu. Ok?! Il mio soprannome è …

– Carinooo – (ma non l’ ho capito). Sei di Torino?

– Si, ma turco da parte di mamma.

– Infatti, c’è qualcosa di esotico in te – dico, insieme a tante altre sciocchezze…

La conversazione va avanti sui generis:

– Dove andrete per le vacanze di Natale?

– Dove vivi?

– Che lavoro fai?

Dopo una mezz’oretta si alza e si congeda. Ha la partita di padel al circolo.

“Vai, vai, vai… penso

Siamo al dunque.

Rimaste sole, Lella mi guarda e dice: “Allora?

– Allora??? Ma ti rendi conto…

Ripete, con sguardo di sfida: “ALLORAA?!

: “Lella, lui è un sogno… TROPPO TROPPO! dico.

Non aggiungo altro.

Non dico quello che in realtà penso e cioè che dai ‘SOGNI’, prima o poi ci si sveglia e che il TROPPO ….

Forse lo dirò domani o forse mai…

In fondo, ‘sognare’ è bello sempre, a qualsiasi età.

Raccontiamoci ancora questa favola, forse l’ ultima.

‘Domani è un altro giorno… si vedrà’ (bella canzone di Vanoni 1971 ‘da ascoltare’).

