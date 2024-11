THIAGO MOTTA ALLA VIGILIA DI LECCE – JUVENTUS, DOMENICA 1 DICEMBRE 20.45

(Rdl) ________

Il Lecce per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica, la Juventus per stare attaccata alle prime posizioni.

Lecce – Juventus però non ha bisogno di ulteriori spiegazioni, o motivazioni: è sempre una partita dal fascino particolare, anche per il rapporto fra i due club fatto dalle storie di Causio, Brio e Conte del passato, e le suggestioni del presente di un evento che ogni volta fa storia a sé.

Intanto ecco le conferenze – stampa della vigilia. Aspettando questa sera, quando parlerà Marco Giampaolo, questo pomeriggio ha già parlato Thiago Motta. Vediamo le cose più interessanti che ha detto.

“Il Lecce viene da una vittoria, quando si cambia allenatore è normale che venga portato qualcosa di nuovo e un po’ di entusiasmo. I giocatori che giocavano meno possono ripartire da zero e far vedere che possono partecipare. Si crea un ambiente con cose positive dentro la squadra, lo si è visto col Venezia. Hanno giocatori interessanti e l’allenatore dà tanto a livello di organizzazione, cercheranno di spingere e metterci in difficoltà. E’ una squadra che aspetta l’errore dell’avversario e prova a ripartire, sarà dura come sempre, noi penseremo al nostro dando il meglio e cercando di portare la gara dalla nostra parte…

Vogliamo solo fare una grande prestazione col Lecce…. Sarà una partita complicata come tutte quelle in Serie A, noi dobbiamo fare una grande prestazione per portare il risultato dalla nostra parte…

Abbiamo nove indisponibili, fra cui Vlahovic…

Mi porto cinque della Primavera…

Lavoriamo con chi c’è… Ho totale fiducia in questo gruppo…

Vogliamo vincere”.

Category: Sport