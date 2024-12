“Etica, Spiritualità e Sostenibilità Alimentare”, WEBINAR MERCOLEDI’ 4 ORE 18

Da Voci di pace riceviamo e volentieri pubblichiamo ________

Come possiamo rendere la fame un ricordo del passato? È questa la domanda al centro del webinar “Etica, Spiritualità e Sostenibilità Alimentare”. Organizzato dall’Associazione Interreligiosa per la Pace e lo Sviluppo (IAPD-Italia), l’evento rifletterà su come l’etica e la spiritualità possano guidarci verso un futuro in cui nessuno soffra la fame, sfruttando appieno le risorse già disponibili per sfamare l’intero pianeta. L’importanza di etica e spiritualità nel conseguimento degli obiettivi di sostenibilità alimentare.

PER ISCRIVERSI

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ZSYWrtBNTTC9q9JisAo_pQ#/registration

