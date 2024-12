PER CONVIVERE CON I LUPI, INCONTRO A NARDO’ MERCOLEDI’ 4

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Da Porano, Trieste, l’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del Consiglio Nazionale delle Ricerche ci manda il seguente comunicato (nella nostra foto l’avvistamento di due lupi nelle campagne salentine) _______

Siamo lieti di invitarvi mercoledì 4 dicembre, ore 17:00 a Nardò, presso il Chiostro dei Carmelitani, all’incontro “Lupo e allevatori: buone pratiche di gestione in Salento”, un evento organizzato da Hic Sunt Lupi, progetto scientifico di studio e monitoraggio del lupo nel territorio salentino, in collaborazione tra Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia, Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr – Iret) con la sede di Lecce e il Dipartimento di Biologia e biotecnologie “Charles Darwin” dell’Università degli Studi di Roma Sapienza.

L’incontro è pensato per gli allevatori salentini. Difatti, in stretta collaborazione con il Servizio Veterinario dell’Asl di Lecce, con l’Associazione regionale allevatori Puglia e i Dipartimenti Ambiente e Sviluppo rurale della Regione Puglia, abbiamo pensato un incontro per iniziare a tracciare una strada all’insegna della sinergia tra istituzioni, enti scientifici, associazioni di categoria e aziende.

Il ritorno di un grande predatore sul territorio è un tema che abbraccia una molteplicità di attori in campo e una complessità di dinamiche che vanno analizzate tutte, una per una, ognuna con le proprie peculiarità e sensibilità. Per gli allevatori salentini il ritorno del lupo è un fenomeno inedito e molte aziende sono comprensibilmente impreparate ad affrontarlo. Per questo è stato pensato un evento per iniziare a fare informazione sulle buone pratiche di gestione e prevenzione; sui bandi a disposizione per le aziende, grazie alla presenza dei dirigenti regionali, per sostenere le misure di protezione del bestiame; per avere chiarimenti sugli indennizzi da predazione. Questi e molti altri temi saranno affrontati nel corso dell’incontro.

Speranzosi di trovarvi, vi rivolgiamo cordiali saluti.

Il team HSL

Dr. Francesco Cozzoli (CNR-IRET)

Dr. Francesco De Leo (CNR-IRET)

Dr. Ilaria Rosati (CNR-IRET)

Dr. Paolo Colangelo (CNR-IRET)

Dr. Emiliano Mori (CNR-IRET)

Dr. Emanuela Solano (CNR-IRET)

Prof. Paolo Ciucci (Università degli Studi di Roma La Sapienza)

