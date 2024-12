ROMA E LECCE APPAIATE A 13 PUNTI, MA IN STATI D’ANIMO DIVERSI, SI AFFRONTANO ALL’OLIMPICO IN UNA PARTITA CRUCIALE

(Rdl) ________ “Venire da un buon risultato ti aiuta a lavorare meglio, la strada è quella della continuità, ma domani ci aspetta una partita difficile. La Roma è una squadra forte che sta lì (quindicesimo posto a quota 13, a pari punti col Lecce, ndr) per caso, ci aspetta un impegno durissimo. Dobbiamo farci trovare pronti sul piano della personalità. Ranieri è in grado di ricompattare l’ambiente, è figlio di quella città. Avrà tutto lo stadio a supporto. Dovremo essere davvero bravi”.

E ho detto tutto.

Così Marco Giampaolo (una vittoria e un pareggio da quando è sulla panchina dei Giallorossi salentini) questo pomeriggio al Via del Mare , nella tradizionale conferenza stampa della vigilia.

Lo aveva anticipato ieri Claudio Ranieri (due sconfitte da quando è sulla panchina dei Giallorossi romanisti): “Il Lecce è una squadra abituata a non mollare mai, ha giocatori validi e il nuovo allenatore è carico. Noi dobbiamo essere determinati. Ogni palla sarà importante. L’intensità per quanto visto in campo è quella giusta. I miei giocatori hanno cambiato tre, quattro allenatori. I giocatori sono delle spugne ma non sono dei computer. C’è chi reagisce subito e chi no. Piano piano riusciranno a fare quello che chiedo. Dobbiamo essere bravi contro una squadra che sa quello che vuole. Ha buoni giocatori e dobbiamo fare bene. Non dobbiamo vedere una squadra come il Lecce e sottovalutarla. Dicembre ci dirà la Roma chi è e che cosa vuole fare”.

E aveva detto tutto pure lui.

Ora la parola al campo. Si gioca allo stadio Olimpico sabato 7 alle 20.45.

Category: Sport