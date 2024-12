IL LECCE PERDE MALAMENTE 4 – 1, TUTTI MALE, PURE I CAMBI DELL’ALLENATORE

(Rdl) _______ La Roma per invertire la brutta piega presa anche col nuovo allenatore, già al terzo cambio di stagione, e non siamo neanche a Natale. Il Lecce per continuare quella bella col suo nuovo. Dopo due partite con la novità in panchina, a pari punti, solo 13, ma sopra la zona pericolosa, il che se può essere normale per i Giallorossi salentini, è anormale per i Giallorossi romanisti, costruiti a caro prezzo con ben altri obiettivi.

Nella capitale è una serata uggiosa, molto umida, ma non piove.

Lo stadio Olimpico è un tripudio di suoni e di rumori, spalti gremiti e grande rappresentanza di tifosi ospiti.

C’è anche la famiglia Delli Noci con genealogia completa.

Claudio Ranieri manda in campo: Svilar – Mancini, Hummels, Ndicka – Celik, Koné, Paredes, Angelino – Saelemaekers, El Sharaawy – Dybala.

Marco Giampaolo: Falcone – Gaspar, Baschirotto, Jean – Guilbert, Coulibaly, Ramadani, Dorgu – Rafia – Krstovic, Rebic.

E pronti via.

Dopo cinque minuti cross di Celik, svetta di testa Dybala da centro area, Falcone si oppone in tuffo in due tempi, reattivo sul pallone che gli rimbalza davanti.

Al 12′ ammonito Saelemaekers per gioco scorretto su Rebic. Subito dopo, proprio lui sblocca il risultato. Suggerimento di El Shaarawy, Saelemaekers in area di sinistro con un tiro non potente ma angolato batte Falcone in uscita, con un tocco anche di Jean che cercava di contrastarlo e col pallone che rotola lentamente in porta. 13′. 1 – 0.

La reazione del Lecce non c’è, la Roma resta in proiezione offensiva anche dopo il vantaggio.

Al 24′ Abdulhamid sostituisce Celik infortunato e comincia a piovere.

Al 35′ ci prova di nuovo Saelemaekers con un sinistro di prima intenzione da centro area, tiro deviato. Poi un minuto dopo un’altra occasione sfumata per i padroni di casa con salvataggio di Kristovic quasi sulla linea di porta.

Alla prima offensiva decisa, al primo varco buono trovato, il Lecce fa male alla Roma. Abdulhamid interviene su Coulibaly lanciato e l’arbitro decreta il rigore, confermato dal Var.

Sul dischetto va Krstovic, che calcia benissimo: tiro angolato sotto la traversa e Svilar spiazzato.

IL PAREGGIO DEL LECCE! KRSTOVIC! 40′. 1 – 1.

Ospiti rinfrancati, padroni di casa ora più lenti, capaci comunque di creare un’occasione con Saelemaekers in area murato da Jean, e dopo oltre tre minuti suppletivi squadre al riposo.

Ha smesso di piovere e si è alzato un vento fastidioso.

Al rientro delle squadre in campo c’è la sorpresa di un triplice cambio deciso da Giampaolo, che ridisegna la squadra in campo, mettendo Oudin, Morente e Kaba, al posto di Rebic, Rafia e Ramadani.

Dopo cinque minuti, per la Roma un tiro da lontano, parato, e a seguire un’occasione, sventata da Falcone in uscita su Saelemaekers.

Al 55′ Dybala va al tiro da posizione defilata, ma non inquadra il bersaglio.

Ranieri leva Saelemaekers e mette Pisilli. Appena entrato proprio Pisilli ha il pallone buono in area, Falcone para con il piede.

E’ una fase con i padroni di casa di nuovo preponderanti e gli ospiti di nuovo impacciati.

Infatti arriva il raddoppio. Su traversone di El Shaarawy, Mancini di testa in tuffo mette il pallone alle spalle di Falcone. 59′. 2 – 1.

Al 65′ Giampaolo decide di fare altre due sostituzioni, le ultime a sua disposizione: Pierotti e Berisha, per Jean e Coulibaly.

Però segna ancora la Roma. Lancio smarcante di Abdulhamid e conclusione vincente di Pisilli. 66′. 3 – 1.

Al 70′ tiro di Pierotti, da dimenticare.

Al 73′ El Shaarawy dal limite carica il destro, di poco fuori oltre la traversa.

La partita scivola tranquillamente verso la logica conclusione, dettata dalla superiorità tecnica e tattica dimostrata dai padroni di casa.

Ripartenza devastante per la Roma, con conclusione vincente di Konè. 86′. 4 – 1.

A seguire c’è il brutto infortunio di Gaspar, torsione ginocchio, esce in barella.

Prima che finisca, c’è tempo per un lampo di luce per gli ospiti, con Berisha che attiva la sua specialità, il tiro improvviso e potente da lontano, prendendo in pieno il palo.

E finisce cosi’.

