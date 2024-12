POLVERE DI STELLE / GINGER ROGERS, “all’indietro e sui tacchi alti”

di Elena Vada ________

Si diceva che Fred Astaire fosse, nel ballo, tecnicamente più preparato, più bravo, di lei.

Ginger replicò:

“Certo, Fred Astaire è grandioso, ma non dimenticate che ho fatto tutto ciò che faceva lui, “all’indietro e sui tacchi alti”!!!

Questa frase è diventata un motto femminista sulla tenacia delle donne quando affrontano le stesse sfide degli uomini partendo svantaggiate, ed è associata alla relativa ‘Sindrome di Ginger Rogers’.

Si tratta di quel sottinteso, per cui se una donna vuol fare le stesse cose di un uomo, tutti si aspettano che le faccia in modo migliore, soprattutto mettendoci più impegno e fatica.

Cioè : “ballando all’indietro e sui tacchi a spillo”

Quando lavoravano separati, Ginger continuava a brillare, Fred perdeva un po’ di luce. Lei non sapeva solo ballare: era anche una straordinaria attrice drammatica.Bella, affascinante, aggraziata, gentile e… simpatica. Dicono sensuale, ma a me pare piuttosto piena di charme.

Sicuramente segue il modello femminile degli anni trenta: capelli biondo platino, grandi occhi azzurri, aria ingenua.

Visti i suoi film direi: brillante, esuberante, effervescente… vivace e ricca di humour.

Modello femminile americano, di popolaresca vitalità e schiettezza. Grintosa.

Con la sua risata contagiosa e la sua energia travolgente, conquista il cuore degli spettatori.

Piaceva a donne e uomini indistintamente, per il suo modo di ballare ricco di stile, vivacità e classe. Mai volgare.

Ginger Rogers è il nome d’arte della ballerina/attrice, Virginia Katherine McMath

nata a Independence, Missouri, il 16 luglio 1911.

La sua vita da bambina ed adolescente non fu felice.

I genitori si separarono prima della sua nascita. Il padre arrivò a rapire ben due volte la figlia. La madre riuscì ad ottenere il divorzio poco tempo dopo. In futuro Ginger Rogers, dichiarò di non avere mai più rivisto suo padre.

La madre era una giornalista e critica dello spettacolo che amava il teatro e la danza, e fu anche produttrice cinematografica.

Ginger Rogers imparò a ballare ancora bambina e, da adolescente, cominciò a pensare ad una possibile carriera come maestra, ma per l’ interesse di sua madre per Hollywood e il teatro, la sua conoscenza del palcoscenico aumentò.

Poco più che adolescente, vinse un concorso di charleston. Nel 1930 giunse al Broadway Theatre dove trionfò come Molly Gray nel musical Girl Crazy, di George Gershwin, grazie alla sua bellezza e stile brioso.

Colse il suo primo successo cinematografico danzando al fianco di Fred Astaire, con il quale formò quella che doveva diventare la più celebre coppia di ballerini-attori della storia del cinema.

I Film di successo furono, oltre a Carioca (1933), Cerco il mio amore (1934), Roberta (1935), Il cappello a cilindro (1935), Seguendo la flotta (1936), Follie d’inverno (1936), Voglio danzare con te (1937), Girandola (1938), La vita di Vernon e Irene Castle (1938), e più avanti, I Barkleys di Broadway (1948).

Fred inizialmente protestò: aveva danzato per 27 anni in duo con la sorella Adele e quando lei si era ritirata dai palcoscenici, aveva scoperto il piacere della carriera solista. Non era entusiasta all’idea di avere un’altra partner a lungo termine, ma alla fine si lasciò convincere.

La bravura della ragazza era innegabile, e Astaire se ne accorse subito. Nacque un sodalizio fatto per durare a lungo. Insieme sono magici, iconici e sorprendenti. Ginger ha solo 19 anni ed è già una star!

La ragazzina precoce guadagna così tanto, da poter comprare una seconda villa a Hollywood vicino alla sua, per portarci a vivere il suo unico nonno rimasto, con cui è cresciuta, mentre la mamma tentava la fortuna come sceneggiatrice, così può andarlo a trovare nelle pause di lavorazione degli Studios.

Ginger dimostrò buone qualità d’ interprete anche in film non musicali: Kitty Foyle (Kitty Foyle, ragazza innamorata, 1940); Tom, Dick and Harry (1941); Magnificent doll (1946).

Con ‘Kitty Foyle, ragazza innamorata’, di Sam Wood, in cui interpreta una ragazza madre, venne premiata con l’Oscar come Migliore Attrice Protagonista.

Nel 1950 ha presentato lei la notte degli Oscar per consegnare un riconoscimento speciale a Fred Astaire, suo partner storico.

Nell’edizione del 1967, i due fecero impazzire il pubblico e gli spettatori entrando in scena insieme sul palco, ballando come ai vecchi tempi.

Ginger Rogers si sposò cinque volte, senza mai avere figli. Poco prima di compiere 18 anni, nel 1929 sposò l’attore Jack Pepper, divorziò nel 1931 (I due provano a formare un duo chiamato Ginger & Pepper, ma è un disastro). Nel 1934 sposò l’attore Lew Ayres, divorziò nel 1940. Nel 1943 sposò l’attore Jack Briggs, divorziò nel 1949. Dal 1953 al 1957 fu sposata con l’attore Jacques Bergerac. 16 anni più giovane, conosciuto durante una vacanza a Parigi. Nel 1961 si sposò con il regista William Marshall, divorziarono nel 1969.

Era una simpatizzante del Partito Repubblicano con tendenze molto conservatrici : fece campagna elettorale per Richard Nixon, quando si candidò come governatore della California nel 1962.

Ginger ha trascorso una vita serena, tutelata dalla mamma, in gioventù.

Da adulta, non è mai finita sui giornali per uno scandalo.

Non ha mai ceduto a droga ed alcol.

Era così astemia da tenere in casa una fontana che erogava acqua frizzante e ai suoi ospiti serviva gelati fatti in casa da lei.

L’ American Film Institute l’ ha considerata la quattordicesima star più influente della storia del cinema.

È morta d’infarto, il 25 aprile 1995 all’età di 83 anni, nella sua casa di Rancho Mirage, California (USA).

( 14 – continua )

