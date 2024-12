RISCALDAMENTO A GAS: TRUCCHETTI E INFORMAZIONI UTILI DA CONOSCERE PER SPENDERE MENO SENZA RINUNCIARE AL CONFORT

Il riscaldamento a gas è una delle soluzioni più diffuse per mantenere la casa calda e accogliente durante i mesi invernali. Purtroppo però, i costi energetici in continua crescita, stanno spingendo sempre più consumatori a trovare alternative per risparmiare senza rinunce.

Dal punto di vista delle scelte relative alle tariffe e alla gestione dell’impianto, ci sono numerosi aspetti da considerare. Il primo step consiste nell’individuare un’offerta che soddisfi e, per farlo, si possono ricercare le tariffe gas più convenienti sui comparatori online. Una volta attivato un contratto a buon prezzo, si può passare al proprio impianto: attraverso i nostri consigli e con poche semplici nuove abitudini, sarà possibile trascorrere un inverno confortevole senza preoccuparsi della bolletta.

Ottimizzare il riscaldamento: l’importanza della regolazione

La gestione intelligente del riscaldamento inizia sempre dalla corretta regolazione della temperatura domestica. Gli esperti consigliano di mantenere una temperatura interna tra i 19°C e i 21°C nelle ore diurne e abbassarla leggermente durante la notte. Questo semplice accorgimento permette di risparmiare fino al 10% sui consumi annuali e di godere di un ambiente salubre, specialmente per le vie respiratorie.

Un altro valido alleato del risparmio sono le valvole termostatiche, cioè dispositivi per regolare la temperatura in base alle esigenze di ogni ambiente. Si possono installare su ogni radiatore e garantiscono una distribuzione uniforme del calore evitando sprechi inutili.

Ovviamente anche la manutenzione regolare dell’impianto di riscaldamento aiuta a risparmiare: una caldaia ben mantenuta, infatti, consuma meno gas e offre prestazioni migliori.

Isolamento termico: il segreto per ridurre i consumi

Il miglioramento dell’efficienza energetica della casa passa attraverso un adeguato isolamento termico. Ci vogliono infissi moderni, doppi vetri e materiali isolanti sulle pareti per mantenere il calore all’interno e il freddo all’esterno. Le abitazioni dotate di un buon livello di isolamento termico, possono ridurre il consumo di energia per il riscaldamento anche oltre il 30%.

Se l’investimento per gli interventi strutturali è fuori budget, esistono anche soluzioni più semplici, come l’uso di tende pesanti, tenere chiuse le porte di stanze poco utilizzate, guaine anti-spifferi e così via.

Sul mercato esistono tantissime soluzioni a basso costo che permettono di sfruttare l’energia ambientale, come quella solare, per mantenere la casa più confortevole in inverno. Ci sono tende e anche infissi capaci di catturare il calore solare e poi coadiuvarlo all’interno dell’abitazione: basso costo, massima resa.

Abitudini virtuose per consumare meno

Anche le abitudini quotidiane possono fare la differenza sui consumi di gas. Per aiutare a gestire meglio l’accensione del riscaldamento, si potrebbe valutare l’installazione di un termostato intelligente, cioè in grado di stimare e coordinare l’accensione in base alle condizioni interne ed esterne.

In particolare, questi dispositivi si collegano ad internet, quindi tracciano informazioni sul clima atteso mentre studiano i consumi: grazie a questa particolarità, si accendono e si autoregolano, ma soprattutto, si arrestano quando dimenticate una finestra aperta.

In alternativa, vale sempre la cara vecchia regola: accendere il riscaldamento è utile quando le temperature diventano rigide ma, prima di toccare la manopola, vale sempre aggiungere una maglia o una coperta in più.

Category: Costume e società