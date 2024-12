RAPINA IN UN NEGOZIO DEL CENTRO

Report della Questura di Lecce ________

Ieri pomeriggio giungeva in centrale operativa una telefonata per una segnalazione di rapina appena avvenuta in piazza Mazzini presso un’attività commerciale.

Gli agenti della Polizia di Stato in servizio di volante subito intervenuti raggiungevano il negozio e raccoglievano le prime informazioni: un individuo vestito di scuro e camuffato con una maschera di carnevale aveva fatto irruzione all’interno del negozio e, dopo aver afferrato la commessa per un braccio e averla strattonata violentemente, minacciandola, aveva prelevato dall’interno della cassa il denaro per una somma di circa 300 euro. La donna aggiungeva inoltre che il malvivente, subito dopo la rapina, era fuggito a piedi in direzione Galleria Mazzini facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti della Squadra Mobile in servizio di pattuglia antirapina sul posto visionavano fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza e individuavano un possibile sospettato, già noto alle forze dell’ordine, un 55enne di Lecce.

Ulteriori e più approfonditi accertamenti permettevano di determinare il domicilio dell’uomo e, dopo poco, personale in appostamento bloccava il sospettato al momento del suo rientro.

La perquisizione personale effettuata a suo carico permetteva di recuperare parte della somma rapinata ed un telefono cellulare, sottoposti a sequestro penale.

Il 55enne veniva arrestato per rapina e condotto presso la Casa Circondariale.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Il negozio assalito è “Passi e passetti” di via Braccio Martello; l’arrestato è Antonio Capoccia, 55 anni, di Lecce.

