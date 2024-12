ARRESTATO SPACCIATORE DI SURBO

Report della Questura di Lecce ________

Nella decorsa serata, a Surbo, gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un giovane del 98, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare gli uomini della Sezione Narcotici della Squadra Mobile avevano appreso che un giovane idraulico aveva avviato un’intensa attività di cessione di sostanze stupefacenti.

Su tali premesse iniziavano i servizi di pedinamento ed osservazione volti ad accertare la presenza di eventuali attività illecite che effettivamente dimostravano come giovani tossicodipendenti si recassero nei pressi dell’abitazione dell’interessato.

Su tali premesse scattava l’attività di Polizia Giudiziaria che comportava il fermo dell’uomo nel mentre rincasava da lavoro.

La perquisizione domiciliare eseguita, nonostante il tentativo dell’interessato di celare la sua reale dimora, permetteva agli agenti di recuperare, all’interno del frigorifero di casa, 182 grammi di hashish; inoltre, all’interno del soggiorno, si rinvenivano ulteriori 290 grammi, sempre di hashish.

L’attività permetteva anche di recuperare un bilancino elettronico di precisione con il piatto di pesata ancora intriso di sostanza illecita, oltre che materiale per il confezionamento quali rotoli di pellicola per alimenti e un pacco di bustine con chiusura a clip.

Su tali premesse, attesa la flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il giovane è stato condotto in Questura per gli accertamenti di rito e al termine delle conseguenziali formalità, è stato tratto in arresto quindi sottoposto al regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si segnala che gli accertamenti investigativi sono nella fase delle indagini preliminari, in attesa di essere sottoposti al vaglio giurisdizionale durante il processo, nel contraddittorio con la difesa.

Lecce, 12 dicembre 2024

