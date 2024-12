IL LECCE A QUOTA 13 PUNTI, SOPRA LA ZONA ROSSA, OSPITA IL MONZA A 10 PUNTI, IN UNA PARTITA DELICATA. SI GIOCA DOMENICA 15 ALLE 12.30

(Rdl) _______ Oltre, ovviamente della partita di domani, nella conferenza stampa di questo pomeriggio hanno chiesto a Marco Giampaolo della partita precedente, persa a Roma 4 – 1, in particolare sulle tre sostituzioni in contemporee da lui operate all’intervallo, quando il punreggio era sull’ 1 – 1.

L’allenatore del Lecce ha così risposto: “Tornarci sopra non ha senso ma non voglio esimermi dal rispondere. Sia Rebic sia Krstovic facevano corse non da attaccanti bensì da ali E A quel punto ho pensato di far fare quel lavoro lì ad ali di ruolo. La partita l’abbiamo persa, probabilmente per mia responsabilità. Me la assumo. Ho preso la responsabilità di fare quei cambi, fa parte del mio mestiere”.

Poi, sulla partita di domani:

“Il Monza è costruito per giocare a calcio. Dobbiamo fare una partita di spessore e contenuti, al netto delle loro assenze che fanno parte del percorso, anche se calciatori con le caratteristiche di Djuric non ce ne sono tanti.

L’aspetto mentale è la priorità. Nella partita ci son tante cose….

Siamo contati. Ci sono quattro difensori e mezzo. Non c’è da inventare. Spero nella buona sorte, però una soluzione ce la inventiamo”.

Category: Sport