LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI LECCE IN…CANTANO I BORGHI “CORAL_MENTE INSIEME”, CON MOLTEPLICI ESPRESSIONI DI TALENTI E TANTA SOLIDARIETA’

di Carmen Leo ______ “Sono lieto e onorato di essere qui oggi a celebrare l’apertura ufficiale della Rassegna territoriale Le Scuole In…Cantano i Borghi, un appuntamento che ormai tutta la comunità scolastica salentina, attende con trepidazione, in questo periodo a ridosso delle festività natalizie. All’edizione annuale partecipano cinquantotto Istituti di ogni ordine e grado, praticamente la metà esatta delle scuole presenti sul territorio provinciale, che partecipano con grande attenzione e vivo entusiasmo. La pratica musicale, leitmotiv della maggior parte delle scuole partecipanti, è ormai ampiamente diffusa in ambito scolastico, in particolare nella provincia di Lecce, in cui abbiamo una numerosa presenza di Istituti ad indirizzo musicale. Mi piace sottolineare il particolare risalto che la Rassegna attribuisce alla valorizzazione non solo dei talenti artistici in età scolare, ma anche alla riscoperta del patrimonio storico, culturale, architettonico e paesaggistico di cui il Salento abbonda in ogni luogo. Le scuole, infatti, ogni anno scelgono differenti location di grande fascino, dove realizzare le proprie manifestazioni nel corso di tutta la settimana degli eventi calendarizzati. Approfitto per porgere a tutti gli Istituti presenti oggi a Copertino, ma anche alle restanti comunità scolastiche e cittadine che animeranno i Borghi per la particolare occasione, i miei più sentiti Auguri per le imminenti festività”.

Così Mario Trifiletti (nella foto in basso), vice direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e dirigente degli Uffici territoriali Ambito I di Bari e Ambito VI di Lecce, esprime, durante il suo cenno di saluto istituzionale all’apertura della Manifestazione a Copertino, i suoi apprezzamenti per l’ampio riscontro partecipativo ottenuto anche quest’anno dalla Rassegna in menzione.

Con una cerimonia di inaugurazione, e tanto di taglio del nastro all’ingresso di Piazza del Popolo, cuore pulsante del Borgo Antico di Copertino, gremito dell’allegro vociare degli alunni e alunne presenti, nella fascia d’età tra i 3 e i 19 anni, si è dato il via ufficiale, ieri 16 dicembre, alle ore 9.30, a LE SCUOLE IN…CANTANO I BORGHI, iniziativa promossa e condivisa dall’Ufficio Scolastico Territoriale Ambito VI di Lecce e partecipata da ben cinquantotto istituti scolastici di ogni ordine e grado della comunità salentina, come sottolineato dal dott. Trifiletti.

Il sindaco di Copertino, Vincenzo De Giorgi (primo da sinistra in basso, accanto a parte della sua giunta comunale), ha voluto portare i saluti del suo Comune, se pur visibilmente infortunato, affermando che: “L’iniziativa promossa dall’UST di Lecce risulta pregevole per tutte le finalità proposte e, grazie ad essa e alla partecipazione delle scuole in rete, oggi Copertino e le sue più suggestive location, appare come una cartolina animata dallo splendore di questa gioventù”.

Dopo i saluti istituzionali, il primo momento di intrattenimento musicale è stato interpretato dalla possente voce nota perchè parte integrante del Coro Lirico di Lecce, del Maestro Riccardo D’Ostuni ( in basso nella foto), attualmente assessore alla cultura e all’istruzione nell’amministrazione comunale di Copertino.

Molto sentito ed entusiastico anche il saluto dell’assessore regionale all’istruzione e formazione, Sebastiano Leo( sotto nella foto), che si è complimentato tanto per la presentazione annuale delle tematiche inerenti alla Rassegna Borghi, quanto per la perfetta organizzazione della Manifestazione di Copertino, svoltasi in un percorso itinerante, da Piazza del popolo, all’ex Convento delle Clarisse, con annessa la storica sede della Società operaia di mutuo Soccorso, al sagrato della Basilica di Santa Maria ad Nives, fino a Piazza Castello, dove le scuole hanno allestito i diversi stand solidali per la vendita delle pucce, concludendo con un flash mob molto coreografico, al quale hanno preso parte studenti, studentesse e persino le loro dirigenti scolastiche.

“Le Scuole In…Cantano i Borghi è una rassegna di eventi posti in essere da tantissime scuole salentine che celebrano a gioia di stare armoniosamente insieme attraverso musiche e performance di vario genere. E’ una grande opportunità promossa dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce, un’iniziativa che intende valorizzare il territorio e soprattutto i borghi salentini, che promuove i talenti degli studenti, che vede le scuole unite nel diffondere importanti valori quali l’inclusione, la cooperazione e quest’anno più che mai la solidarietà. Infatti, nell’ottica di un evento solidale gli alunni di ben sei istituti scolastici, riunitisi per l’occasione di apertura a Copertino venderanno le “pucce solidali”, il cui ricavato sarà devoluto in beneficienza. Il Liceo Don Tonino Bello ha avuto il grande piacere e l’immenso onore di organizzare, insieme al Comprensivo Giovanni Falcone l’intera manifestazione, ospitando gli istituti di Carmiano, Novoli, porto Cesareo e Veglie. La manifestazione è ampiamente riuscita nel suo intento e, siamo certi, apporterà un notevole contributo alla causale solidale”.

Queste le riflessioni di Paola Alemanno (prima da sinistra nella foto di copertina), dirigente scolastica del Liceo Don Tonino Bello di Copertino, che si ritiene molto soddisfatta per l’esito più che positivo del grandioso evento nel paese che le ha dato i natali, dove risiede e dirige un istituto di istruzione secondaria di secondo grado dai tanti indirizzi di studio.

Le scuole che oggi a Copertino hanno festosamente animato una fredda, ma soleggiata, mattinata con esibizioni corali, coreutiche, orchestrali e drammaturgiche, sono i comprensivi: Magistrato Giovanni Falcone di Copertino, Giuseppe Zimbalo di Carmiano, Peppino Impastato di Veglie, e gli istituti di Novoli e Porto Cesareo, tutti afferenti alla Rete Smile e, dunque, coordinati dal Liceo Don Tonino Bello di Copertino, scuola capofila di questa rete scolastica salentina.

La mattinata è stata animata magistralmente da Maria Antonietta Vacca (terza da destra nella foto sopra), nome arcinoto nel panorama artistico salentino e non.

La Rassegna Territoriale artistico-culturale-musicale, giunta quest’anno alla quinta edizione con il sottotitolo emblematico di “Coral_Mente Insieme”, è volta alla valorizzazione del talenti artistici ed espressivi in età scolare, e promuove sempre con forza la partecipazione in rete tra le scuole ai fini della condivisione delle buone pratiche educative e didattiche, nonché la riscoperta di Borghi, chiese, piazze, castelli, palazzi che costituiscono il pregevole patrimonio storico, culturale, architettonico del magnifico Salento.

“L’Istituto Comprensivo Magistrato Giovanni Falcone di Copertino non ha mai perso una sola edizione della Rassegna Le Scuole In…Cantano i Borghi. I miei docenti, gli alunni/e, le famiglie e tutto il personale che rende grande la scuola che mi fregio di dirigere ha sempre accolto con entusiasmo la mia richiesta di partecipazione all’iniziativa territoriale, proprio perchè crediamo fortemente negli altissimi valori che vuol promuovere, offrendo ogni anno a noi scuole nuovi spunti di riflessione su cui impostare le nostre performance. Sono stata più che felice di collaborare con la collega Alemanno per mettere in moto la macchina organizzativa della Manifestazione a Copertino, complessa sì, ma che ci ha regalato grandi emozioni e soddisfazioni”.

Questo il commento richiesto e rilasciato da Ornella Castellano (quinta da destra nella foto sopra), dirigente dell’Istituto Comprensivo Magistrato Giovanni Falcone di Copertino.

L’edizione annuale si svolge dal 12 al 21 dicembre 2024, con manifestazioni organizzate dagli Istituti aderenti in diverse suggestive location, da nord, al centro, fino al profondo sud della provincia di Lecce.

Ma quello che più di ogni cosa distingue la prestigiosa Kermesse di quest’anno, è l’idea originale di unire la bellezza delle performance artistiche alla bontà di un’importante iniziativa, che è stata denominata “La Puccia solidale tra i Borghi”.

Quest’anno, infatti, l’UST di Lecce ha proposto alle scuole l’allestimento di mercatini solidali, durante i quali sarà venduta la Puccia, alimento tipico della tradizione gastronomica salentina, particolarmente consumato durante le festività natalizie, a partire dal 7 dicembre, la vigilia della Festa dell’Immacolata. Molti laboratori artigianali hanno addirittura donato gratuitamente le “pucce” alle scuole.

La vera novità di questi mercatini solidali sta nel fatto che è un’iniziativa unica nel suo genere, in quanto non è mai accaduto che una rete di scuole, facenti parte di un’importante iniziativa di ormai consolidata tradizione annuale, abbia mai effettuato una raccolta di fondi in coordinamento provinciale, da destinare poi in beneficenza ad enti e associazioni del territorio salentino.

È, dunque, un evento unico nel suo genere, non solo qui nel Salento, ma anche a livello regionale e nazionale, che culminerà in un’altra manifestazione, come svelato da Trifiletti, che avrà luogo con tutta probabilità nel mese di gennaio 2025, e durante la quale saranno consegnate le donazioni, proventi delle vendite in tutti i mercatini solidali, agli enti e associazioni no profit del territorio, i cui nomi saranno proposti dalle stesse scuole partecipanti all’iniziativa “La Puccia solidale tra i Borghi”.

La Kermesse è proseguita nella serata di ieri a Lecce, con un’altra rete di ben sette Istituti ( le denominazioni nel manifesto sotto) e in diversi altri borghi salentini, dove proseguirà fino a sabato 21 dicembre.

Possiamo affermare, senza falsa retorica e senza ombra di dubbio, che queste sono le importanti azioni educative e didattiche che la scuola italiana, molto più quella salentina, sa mettere in atto, offrendo agli alunni e alunne di ogni età e a tutti gli attori sociali importanti spunti di riflessione e modelli di inclusione, coesione e organizzazione, che devono essere presi a paradigma da tutti coloro i quali vogliono, credono e sperano che stare e fare insieme si può ed è, indubbiamente, molto più bello!

In basso il Programma ufficiale della Rassegna Le Scuole In…Cantano i Borghi – Coral_Mente Insieme, con tutte le date delle manifestazioni previste nei diversi Borghi del Salento.

