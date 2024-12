ARRESTATO SPACCIATORE BRINDISINO

Report della Questura di Brindisi _________

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Brindisi la sera del 12 dicembre, nel Capoluogo, ha arrestato in flagranza un 42enne del posto, indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nell’ambito di una mirata attività repressiva finalizzata all’individuazione di soggetti responsabili di illeciti in materia di stupefacenti, personale della Squadra Mobile ha effettuato una perquisizione presso l’indirizzo di residenza dell’uomo, già arrestato lo scorso mese di ottobre poiché trovato in possesso di altra sostanza stupefacente e per il quale era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.

All’interno dell’abitazione i poliziotti della Squadra Mobile hanno rinvenuto e sequestrato circa 85 grammi di cocaina, 3,72 grammi di hashish, 5,05 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e la somma contante di 420 euro, quale provento dell’attività illecita.

All’esito delle formalità l’arrestato, per come disposto dal pubblico ministero di turno, è stato associato presso la casa circondariale di Brindisi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Brindisi, 18 dicembre 2024

