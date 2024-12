L’ATTESA DI BARONI E GIAMPAOLO. LECCE – LAZIO SI GIOCA SABATO 21 ORE 20.45

(Rdl) _______ “Sono abituato a mettermi dietro la schiena le vittorie e tenermi addosso le sconfitte perché all’interno di queste cerco e trovo quello che serve per essere migliore: migliorare me e i miei calciatori” – aveva detto ieri l’allenatore della Lazio Marco Baroni, ex di turno e di lusso, col pesantissimo cappotto interno subito dall’Inter da digerire – “Mi sento un fortunato cercherò di dare tutto me stesso per essere una componente importante della grande famiglia laziale”.

Ad una Lazio in crisi non crede l’allenatore Marco Giampaolo (nella foto), che su questo punto si è soffermato durante la conferenza stampa della vigilia di questo pomeriggio:

“La Lazio è forte. Ho visto diverse partite. Gioca con grande sicurezza, ha qualità ed è in grande autostima, nonostante la battuta di arresto”.

Ed ha poi così proseguito: “Per noi è una partita complicatissima. Sicuramente il Lecce non ha problemi psicologici. Abbiamo trovato alcuni equilibri. Settimanalmente cerchiamo di aggiungere e di migliorarci… L’aspetto mentale è determinante in questo momento. La squadra si è costruita queste vittorie che gli hanno dato il sorriso. I risultati portano fiducia”.

