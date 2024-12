(e.l.) ________ Drammatico incidente mortale questo pomeriggio a Galatina.

La vittima è Maurizio Antonica, 54 anni, di Galatina, operaio specializzato, una figlia quindicenne.

Per cause ancora da accertare, nei pressi dell’incrocio fra via Ippolito De Maria e viale Europa, nella zona Fiere, ha perso il controllo della moto Aprilia che guidava e si è schiantato violentemente sull’asfalto.

L‘impatto è stato violento e per lui fatale, è morto sul colpo a causa della gravità delle lesioni riportate.

Indagini della Polizia Locale in corso di svolgimento per accertare l‘esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

Category: Cronaca