FRAMMENTI DI UN APPROCCIO AMOROSO IN UN SAGGIO DI LUCA FIOCCA

Da Lecce l’architetto Luca Fiocca ci scrive _______

Ecc.mo Sig. Direttore Giuseppe Puppo,

mi è stato pubblicato recentemente un saggio breve, ironico e divertente, sulle tecniche di approccio creative.

L’idea nasce da un disagio dell’uomo contemporaneo, intimidito dal cambiamento della donna moderna!

I dati di un sondaggio, proposto agli italiani, evidenziano un profilo del maschio latino un po’ fragile e decadente. La fredda cronaca, infatti, non lascia spazio alle interpretazioni mettendo in risalto una sconcertante timidezza dell’uomo contemporaneo nell’approccio con le donne, affiancata a una totale quanto inusuale mancanza di iniziativa personale.

In altre parole un’insostenibile leggerezza nell’essere seduttore.

A rincarare la dose, una recente dichiarazione di Charlize Theron che non le manda certo a dire: ‘sono single da 10 anni, non è una cosa tanto improbabile. Qualcuno dovrebbe tirare fuori gli attributi e farsi avanti. Sono scandalosamente disponibile’…

Il breviario, divertente e ironico, è un compendio semiserio di suggerimenti per approcciare in maniera corretta con il gentil sesso.

È nata così una collaborazione con Novella 2000, che pubblicherà per sei mesi, settimanalmente un capitolo del saggio.

Gianni Ippoliti ha poi dedicato un siparietto su Rai 1 nella sua mitica rassegna stampa andata in onda nella puntata di Domenica 20 Ottobre di Uno Mattina in famiglia.

Un editore straniero lo pubblicherà, a breve, in lingua inglese in tutto il mondo con il titolo ‘If It Is Turtledove To Water Back’…

Inoltre, a seguito della pubblicazione in lingua inglese del saggio breve, ho provveduto a registrare il marchio ‘Se è tortora all’acqua torna’, un modo di dire tipico della Terra d’Otranto, che rimanda ad una metafora romantica legata alla Donna che ritorna dal proprio uomo di cui è ancora innamorata, proprio come una tortora torna all’acqua.

L’idea sarebbe quella di creare un brand con questa frase, per esempio una t shirt con la scritta sia in italiano che in inglese, IF IT IS TURTLEDOVE TO WATER BACK.

Deferenti ossequi

Luca Fiocca

_________

Egregio architetto,

Buon Natale! Mi perdonerà poi se ho sfrondato la sua lettera di tutti i rimandi e le citazioni multimediali: siamo un giornale, un quotidiano, non una pagina social.

Per il resto, ho lasciato la Sua autopresentazione che ha avuto la cortesia di indirizzarmi. E ha fatto bene: ognuno di noi quando fa qualcosa ha bisogno che se ne parli e di ricevere riscontri al riguardo.

Del resto, come Lei saprà, leccecronaca.it è sempre pronta e prodiga nel parlare di libri.

Il Suo, non mancherà di interessare.

Poi, è leggero quanto basta, per aggiornare, senza appesantire i “Frammenti di un discorso amoroso” del semiologo francese Roland Barthes, che del resto risale ormai a mezzo secolo fa.

Sono cambiati i tempi, caro architetto. Se oggi un qualunque maschio medio mediocre prova ad approcciare per strada, comunque in pubblico, una femmina, quella lo prende per pazzo, o per maniaco, e va già bene se non chiama il 113. Rimane la piazza virtuale dei social, di cui Lei giustamente si lamenta, in cui di solito il medio mediocre di cui sopra dà il peggio di sé: certi comportamenti gli uomini ce l‘hanno nel dna, ci devono provare sempre e comunque con tutte, per necessità genetica, è più forte di loro, al massimo possono contenersi, poi soprassedere, ma intanto in qualche modo ci hanno provato e i geni, soddisfatti pure con poco, si appagano.

Dall’altra parte, le ‘donne moderne’, come le chiama Lei, annegano in quello che già in anni più recenti il sociologo polacco Zygmunt Bauman definiva ‘l’amore liquido’: se trovano uno serio, o che fa il serio – uso l’aggettivo solo per comodità esplicativa – dopo poco si annoiano, se ne trovano uno bastardo, o che fa il bastardo – idem – si lamentano.

Che tristezza. Le donne non sono felici se non sono infelici.

Con ciò, cordiali saluti

Giuseppe Puppo

Category: Costume e società, Cultura, Libri