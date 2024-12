ARRESTATA SPACCIATRICE BRINDISINA

Report della Questura di Brindisi ________

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato, nell’ambito di specifici controlli disposti dal Questore Giampietro Lionetti, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, il 19 dicembre, ha arrestato a Brindisi una donna, 34enne già nota alle Forze dell’Ordine, poiché colta nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Gli uomini della Squadra Mobile, avendo fondato motivo di ritenere che la donna, nonostante già sottoposta agli arresti domiciliari per precedenti specifici in materia di stupefacenti, continuasse ad occultare illecitamente sostanze stupefacenti da destinare alla attività di spaccio, hanno proceduto a svolgere una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di circa 12 grammi di hashish, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

Lo stupefacente, in parte occultato all’interno del citofono dell’abitazione, avrebbe potuto garantire l’attività di spaccio durante le festività natalizie.

A seguito dell’arresto, come disposto dal Pubblico Ministero di turno, la donna è stata associata presso la Casa Circondariale di Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Brindisi, 27 dicembre 2024

Category: Cronaca