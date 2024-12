SALVE, 2025! SI COMINCIA COL JAZZ

L’amministrazione comunale di Salve accoglie in musica il nuovo anno, aprendo le porte di Palazzo Carida Ramirez per un concerto organizzato con la direzione artistica dell’associazione culturale Lampus, attiva nel Capo di Leuca da circa sette anni per la divulgazione del Jazz.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle azioni messe in cantiere dal Comune per la valorizzazione dei beni culturali del territorio salvese di cui Palazzo Carida Ramirez rappresenta un fiore all’occhiello.

Acquisito dall’Amministrazione da poco più di un anno dopo un tortuoso e complesso iter procedurale, il palazzo, di chiaro gusto spagnolesco, è ubicato nella centralissima piazza Concordia. Realizzato su più livelli grazie alla differenza di quota tra la piazza e la strada retrostante, presenta delle arcate all’ingresso principale e una loggia finemente decorata al piano nobile. Le volte degli ambienti interni sono impreziosite da affreschi dell’Ottocento e dall’ampia terrazza è possibile godere di una bellissima vista sulle campagne, a perdita d’occhio fino al mare.

Il concerto del primo gennaio si terrà nella parte inferiore del palazzo, con ingresso da via Veneri, dove è presente un ampio salone con volte a stella adibito nel tempo a conferenze, spettacoli e attività culturali.

Il concerto

Accomunati dalla passione per i grandi songwriters del teatro di Broadway e per le armonie ed i ritmi della musica popolare brasiliana, il quartetto composto Serena Grittani alla voce, Bruno Montrone al pianoforte, Giuseppe Venezia al contrabbasso e Giovanni Scasciamacchia alla batteria torna, 5 anni dopo, per Lampus, a proporre I miei standard, un progetto che celebra alcuni grandi classici della tradizione jazzistica nonché capolavori senza tempo che affondano le radici nella cultura carioca, cubana ed argentina, senza rinunciare ad incursioni nel panorama musicale jazzistico più moderno.

Un’esperienza di ascolto intima ed avvolgente in cui melodia, ritmo ed armonia si fonderanno per regalare momenti indimenticabili di pura bellezza.

Data: 1 gennaio

Inizio concerto: ore 19.00

Luogo: Salve, via Veneri snc

Ingresso: gratuito previa prenotazione obbligatoria via whatsapp al numero 347 5169946

Contatto: Paolo Insalata: tel. 347 5169946

Category: Cultura, Eventi