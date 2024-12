IL PREPARTITA DI COMO-LECCE. SI GIOCA LUNEDI’ 30 DICEMBRE ALLE 18.30

(Rdl) ________ Vigilia di Como – Lecce, diciottesima giornata del campionato, e siamo dunque quasi arrivati al giro di boa, la prossima partita concluderà il girone di andata, in casa Giallorossa segnata dall’esito degli esami cui è stato sottoposto Berisha e dalla consueta conferenza stampa prepartita di mister Giampaolo.

Vediamo.

La risonanza magnetica ha evidenziato una contrattura del muscolo sartorio della coscia destra.

Tale problematica non ha interessato il muscolo che ha tenuto fermo il centrocampista albanese in precedenza.

Quindi buone notizie, per un calciatore che si è rivelato fondamentale nel nuovo assetto dato da Marco Giampaolo alla squadra: se non domani, ci sarà al Via del Mare contro il Genoa domenica 5 gennaio.

Chi lo sostituirà?

Nella conferenza stampa conclusasi pochi minuti fa prima della partenza per quel ramo del lago Marco Giampaolo ha nominato quali indiziati “Pierret, Ramadani e Kaba“, deciderà in extremis: “Berisha è forte, ora è infortunato, lo sostituiremo, giochiamo in 11, 11 competitivi con le nostre forze”.

Permane comunque l’emergenza in difesa: “Domani bisogna raschiare il fondo del barile, ci sono pochi discorsi da fare. Questa squadra è partita per la difesa con Gaspar, Guilbert, Pelmard, Gallo, Jean e Baschirotto. Bonifazi è infermo da tempo. Tra tutti i difensori sono al top solo Jean e Baschirotto. Uno è fuori per squalifica. Uno è fuori perché ha fatto il coglione” (testuale, riferito ad Andy Pelmard, messo fuori rosa dalla società a causa dei suoi comportamenti fuori dal campo, ndr).

Sugli avversari: “Il Como è tra le poche squadre che in Italia giocano un calcio quasi razionale, nel senso che ha idee molto chiare. Ha grandissime abilità tecniche. Tutti sanno giocare a calcio e ti possono mettere in difficoltà. Alla lunga secondo me si allontanerà dalla lotta salvezza. Dovremo fare una partita superlativa per fare risultato...

È una partita che va al di là della razionalità. Qualcuno dovrà fare sacrifici. Confido nello spirito rognoso del Lecce. Non voglio alibi, voglio 11 giocatori competitivi”.

Settore ospiti tutto esaurito, saranno almeno settecento i tifosi giallorossi presenti allo stadio Giuseppe Senigaglia (nella foto di ieri sera): “Il sostegno del nostro pubblico è sempre determinante. Portare 700 tifosi a Como è tanta roba”.

