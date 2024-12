DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 30 DICEMBRE 2024

Buongiorno!

Oggi è lunedì 30 dicembre 2024.

Sant’Eugenio.

Da questa notte siamo in Luna Nuova.

Questa fase è un momento di passaggio e grande trasformazione, caratterizzato da una forte energia rinnovatrice.

Ad esempio, chi digiuna in luna nuova, previene molte malattie poiché il corpo ha una maggiore capacità di disintossicarsi; è il giorno più propizio per liberarsi dalle cattive abitudini; alberi malati, dopo la potatura (che deve avvenire in luna calante), possono guarire.

Lo stesso tipo di energie della luna nuova si possono ritrovare nella donna nei giorni di flusso mestruale: sono giorni di rilascio di energie e trasformazione, in cui l’energia fisica e quella mentale sono al minimo, affiorano le emozioni e l’estrema sensibilità che caratterizza questi giorni può rendere il mondo esterno troppo pesante da affrontare.

Due giorni a Capodanno.

Nella notte di San Silvestro si sono rifugiate in parte le usanze dei Saturnali che la Chiesa aveva a poco a poco scacciato dai giorni che precedevano e seguivano il Natale, di cui molte sono confluite nel Carnevale.

Qualcuna è sopravvissuta. A Ferrazzano, in provincia di Campobasso, per esempio, compagnie di giovani girano per il paese cantando strofette satiriche e scherzose, rivolte a chi durante l’ anno ha suscitato pettegolezzi di qualsiasi tipo.

Fino a qualche decennio fa, in più parti sopravvivevano antiche pratiche divinatorie, viste come prefigurazioni dell’ anno nuovo, perché in questi giorni immediatamente precedenti, di ri-creazione e di rinnovamento, sarebbe contenuto in nuce tutto quanto l’ anno che verrà.

1922. Come oggi viene costituita ufficialmente l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS).

Proverbio salentino: MEGGHIU NNA FESTA RANDE CA CENTU PICCICCHE

Meglio una festa grande che cento piccole.

