PREOCCUPAZIONE A GALLIPOLI PER LA SIDER RODI FERMA NEL PORTO

di Graziano De Tuglie _______ Una nave è stata sequestrata dalla Guardia Costiera nel porto di Gallipoli in seguito ad indagini scaturite dalla segnalazione della perdita di sostanze, verosimilmente carburate, dallo scafo. Si tratta della Sider Rodi (nella foto di Dario Busacca ripresa dal sito della compagnia armatrice) di 5629 tonnellate di stazza, dalla portata di 8062 tonnellate, lunga 108 metri e larga 18. Batte bandiera della Regione Autonoma del Portogallo – Madeira, proveniva dal porto di Skikda in Algeria e ha attraccato a Gallipoli alle 8 del mattino del 24 dicembre.

Il giorno di Natale è stata segnalata alla Capitaneria di Porto la perdita di sostanze dallo scafo nelle acque del bacino portuale per cui la Guardia Costiera ha proceduto ad un controllo che ha evidenziato gravi carenze che hanno portato al provvedimento di sequestro fino all’eliminazione delle deficienze riscontrate.

In particolare l’ispezione ha rilevato che le carenze riguardano la sicurezza della navigazione, la tutela dell’ambiente marino e i livelli di addestramento alle emergenze dell’equipaggio; mentre sono stati prelevati, sia in banchina che in mare, campioni della sostanza fuoriuscita per consentire all’ARPA di svolgere le analisi del caso.

La nave rimarrà in porto finchè tutte le carenze rilevate non saranno eliminate e le analisi della sostanza finita in mare non avranno rilevato la natura dell’inquinamento prodotto e non saranno presi gli eventuali provvedimenti necessari all’eliminazione dei danni tecnici che hanno prodotto la fuoriuscita delle sostanze trovate in mare.

Inutile dire la preoccupazione che l'incidente ha indotto negli operatori portuali, nei pescatori che attraccano nel bacino portuale e nei cittadini gallipolini nonché negli operatori turistici timorosi dei danni che il mare potrebbe subire alla meravigliosa immagine che le acque costiere stanno offrendo ai turisti in queste fredde ma limpide giornate di fine anno.









