DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 3 GENNAIO 2025

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 3 gennaio 2025.

Santa Genoveffa.

Nata a Nanterre nel 422 e morta nel 512, fu una religiosa venerata dalla Chiesa cattolica come santa e patrona della città di Parigi. Geneviève, il cui nome in celtico significa “dalle bianche guance”, nacque in una famiglia di nobiltà gallo-romana e divenne giovanissima già famosa per la sua santità, la cui venerazione si diffuse in tutto il mondo.

3 gennaio 1954. Iniziano ufficialmente le trasmissioni televisive, su un unico canale, della Rai-Radio Televisione Italiana, e va in onda la prima edizione del telegiornale.

Proverbio salentino: CORE ALLEGRU DIU LU IUTA

Cuore allegro Dio lo aiuta.

Chi guarda il mondo in maniera positiva, chi è portatore di energia positiva, finisce per essere ricompensato dalla Provvidenza. Benissimo, per i Leccesi “core presciatu”.

